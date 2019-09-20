Пт, 20.09.2019
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У девяти детей из Сигулды подтвержден сальмонеллез, а у пяти - кишечная палочка

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На данный момент у девяти детей из Сигулды подтвержден сальмонеллез, а у пяти - инфекция STEC, вызываемая шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli (кишечной палочкой), сообщили агентству LETA в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Как сообщалось, расследуя причины распространения инфекции, вызываемой бактерией Escherichia coli, SPKC получил из лаборатории информацию о том, что у части заболевших детей констатирован другой патогенный микроорганизм - бактерия сальмонелла.

На данный момент сальмонеллез был лабораторно выявлен у девяти детей, которые страдали от симптомов острой кишечной инфекции. Анализируя даты заболевания пациентов с сальмонеллезом, SPKC пришел к выводу, что заражение, вероятнее всего, произошло в период с 9 по 11 сентября.

Таким образом, общее количество людей с симптомами кишечной инфекции, выявленное в ходе эпидемиологического расследования, составляет 40 человек, в том числе 36 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений. В это число входят люди с лабораторно подтвержденным сальмонеллезом и инфекцией STEC.

Лабораторно подтвержденные случаи инфицирования STEC связаны с тремя сигулдскими дошкольными учреждениями - Ieviņa, Saulīte и Pīlādzītis. В то же время случаи заболевания сальмонеллезом связаны с двумя учреждениями - Ieviņa и Tornīši. 

Несколько образцов все еще находятся в процессе тестирования, напоминает SPKC. Эпидемиологическое расследование продолжается во всех упомянутых образовательных учреждениях.

Как сообщалось ранее, предприятие общественного питания Baltic Restaurants Latvia не соблюдало требования личной гигиены и допустило нарушения в проведении мероприятий по уборке и дезинфекции в Сигулдских дошкольных образовательных учреждениях Ieviņa и Saulīte, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

PVD сообщила, что результаты лабораторных исследований смывов, взятых с рук поваров дошкольных образовательных учреждений Ieviņa и Saulīte после проведения дезинфекции, показали наличие золотистого стафилококка. В свою очередь в двух образцах смывов, взятых с поверхностей отмытого и продезинфицированного оборудования в дошкольном образовательном учреждении "Saulīte и Сигулдской 1-й начальной школе, была обнаружена кишечная палочка.

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