У девяти детей из Сигулды подтвержден сальмонеллез, а у пяти - кишечная палочка

Как сообщалось, расследуя причины распространения инфекции, вызываемой бактерией Escherichia coli, SPKC получил из лаборатории информацию о том, что у части заболевших детей констатирован другой патогенный микроорганизм - бактерия сальмонелла.

На данный момент сальмонеллез был лабораторно выявлен у девяти детей, которые страдали от симптомов острой кишечной инфекции. Анализируя даты заболевания пациентов с сальмонеллезом, SPKC пришел к выводу, что заражение, вероятнее всего, произошло в период с 9 по 11 сентября.

Таким образом, общее количество людей с симптомами кишечной инфекции, выявленное в ходе эпидемиологического расследования, составляет 40 человек, в том числе 36 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений. В это число входят люди с лабораторно подтвержденным сальмонеллезом и инфекцией STEC.

Лабораторно подтвержденные случаи инфицирования STEC связаны с тремя сигулдскими дошкольными учреждениями - Ieviņa, Saulīte и Pīlādzītis. В то же время случаи заболевания сальмонеллезом связаны с двумя учреждениями - Ieviņa и Tornīši.

Несколько образцов все еще находятся в процессе тестирования, напоминает SPKC. Эпидемиологическое расследование продолжается во всех упомянутых образовательных учреждениях.

Как сообщалось ранее, предприятие общественного питания Baltic Restaurants Latvia не соблюдало требования личной гигиены и допустило нарушения в проведении мероприятий по уборке и дезинфекции в Сигулдских дошкольных образовательных учреждениях Ieviņa и Saulīte, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).