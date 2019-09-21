Сб, 21.09.2019
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LTV7: в Ulubele нашли нарушения, из-за которых, возможно, животных придется усыплять

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Собака в приюте Ulubele. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В приюте для животных Ulubele на днях завершилась проверка. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) констатировала нарушения. Одно из самых главных: помещения, где содержатся животные не соответствуют требованиям. Об этом сообщает Русское вещание LTV 7 в передаче "Личное дело".

В приюте шокированы. Теперь у них два варианта: или до конца марта расширять помещения, что практически невозможно, или усыплять животных. 

Одна из претензий PVD к блоку, где живут кошки. В приюте эти помещения называют кошачьими люксами. Это теплая комната плюс веранда, в любой момент животное может выйти на свежий воздух. В каждом люксе живут 10 котов.

По мнению PVD — это вопиющее нарушение. Согласно требованиям на 20-ти квадратных метрах могут обитать только 4 кота. В Ulubele называют претензии абсурдом. 

Также, по мнению PVD, не соответствуют требованиям клетки в карантинном помещении. По правилам Кабинета министров, они должны быть 5 квадратных метров, но нигде не сказано для какой породы. В приюте клетки оказались меньше.

Но, как говорит глава Ulubele Илзе Джонсоне, большая разница, держат ли в такой клетке среднеазитскую овчарку или, как у них щенков маленьких пород, например, йорков.

В PVD "Личному делу" сказали, что сейчас пересматривают и разрабатывают лучшее решение к требованиям содержания животных. Но на данный момент, приюты должны соблюдать те требования, которые в силе. 

В итоге, Ulubele сделали предупреждение, приют должен устранить нарушения до 31 марта.

Там видят только два выхода: или расширяться, а это практически невозможно, или усыплять животных, на что они тоже никогда не пойдут.

В итоге, складывается тупиковая ситуация. Стоит отметить, такие строгие требования только для приютов. А для питомников и домашних заводчиков — их нет.

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