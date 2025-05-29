За этот год - свыше 4000 попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

В среду, 28 мая, латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 62 мигранта, а в целом с начала года такие попытки предприняли уже 4039 человек, сообщили в Государственной пограничной охране.
Ранее прогнозировалось, что с наступлением более теплой погоды поток нелегальных иммигрантов усилится. Также активизировались лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы, отметили в погранохране.
Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.
В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицу было разрешено остаться на территории Латвии по соображениям гуманности.
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