Кишечная инфекция выявлена у 46 жителей Сигулды

С 11 сентября, когда ответственные органы начали мониторинг ситуации в Сигулде, различные кишечные инфекции выявлены у 46 жителей города, сообщил Латвийскому радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Он рассказал, что с началом мониторинга центру сообщается о каждом случае, когда в Сигулде или ее окрестностях обнаруживаются случаи заболевания с симптомами кишечной инфекции.
За это время SPKC получил сообщения о 46 случаях заболевания, в том числе у 39 детей.
После первой недели сентября ни один новый случай заражения E. coli не зарегистрирован - эта инфекция была у пяти детей и одного взрослого.
В свою очередь сальмонеллез обнаружен у девяти детей из двух детских садов, питанием которых обеспечивало одно предприятие.
По словам Перевощикова, в настоящее время можно сделать вывод, что заболевших детей объединяет место, которые они посещали, и предприятие общепита, которое обеспечивало их питанием
Представитель SPKC сообщил, что меры безопасности в Сигулде остаются в силе - в городе по-прежнему будет обеспечено медицинское наблюдение.