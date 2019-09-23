Пн, 23.09.2019
На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди. Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом "сталкера". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Кишечная инфекция выявлена у 46 жителей Сигулды

3

Больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С 11 сентября, когда ответственные органы начали мониторинг ситуации в Сигулде, различные кишечные инфекции выявлены у 46 жителей города, сообщил Латвийскому радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. 

Он рассказал, что с началом мониторинга центру сообщается о каждом случае, когда в Сигулде или ее окрестностях обнаруживаются случаи заболевания с симптомами кишечной инфекции. 

За это время SPKC получил сообщения о 46 случаях заболевания, в том числе у 39 детей.

После первой недели сентября ни один новый случай заражения E. coli не зарегистрирован - эта инфекция была у пяти детей и одного взрослого.

В свою очередь сальмонеллез обнаружен у девяти детей из двух детских садов, питанием которых обеспечивало одно предприятие. 

По словам Перевощикова, в настоящее время можно сделать вывод, что заболевших детей объединяет место, которые они посещали, и предприятие общепита, которое обеспечивало их питанием 

Представитель SPKC сообщил, что меры безопасности в Сигулде остаются в силе - в городе по-прежнему будет обеспечено медицинское наблюдение.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ