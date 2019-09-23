Кишечная инфекция выявлена у 46 жителей Сигулды

Он рассказал, что с началом мониторинга центру сообщается о каждом случае, когда в Сигулде или ее окрестностях обнаруживаются случаи заболевания с симптомами кишечной инфекции.

За это время SPKC получил сообщения о 46 случаях заболевания, в том числе у 39 детей.

После первой недели сентября ни один новый случай заражения E. coli не зарегистрирован - эта инфекция была у пяти детей и одного взрослого.

В свою очередь сальмонеллез обнаружен у девяти детей из двух детских садов, питанием которых обеспечивало одно предприятие.

По словам Перевощикова, в настоящее время можно сделать вывод, что заболевших детей объединяет место, которые они посещали, и предприятие общепита, которое обеспечивало их питанием