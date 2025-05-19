Хотя официально за границей зарегистрировано около 6% от общего числа избирателей (около 1 миллиона человек), во втором туре президентских выборов за рубежом проголосовали 1 644 319 румын — рекордное число за всю историю.

Такой разрыв между числом зарегистрированных и фактически проголосовавших объясняется тем, что за границей голосовать могут не только избиратели, включенные в зарубежные списки, но и все румыны с действительным паспортом.

При доле в более 14% от всех голосов, активность диаспоры в этом году оказалась беспрецедентной — и даже несколько процентов могли сыграть решающую роль в исходе выборов.

Скачок популярности ультраправых

Выборы президента Румынии показали резкий рост популярности ультраправых и консервативных настроений в стране. Всего пять лет назад, на последних парламентских выборах, националистическая партия Джордже Симиона — «Альянс за объединение румын» (AUR) — получила 9 % голосов. Тогда даже такой результат воспринимался как сенсация.

В этом году, за несколько дней до выборов, опросы общественного мнения давали Симиону уже 47,8% поддержки населения. Это объясняется тем, что многие избиратели просто устали от многолетнего чередования одних и тех же политических сил, которые ассоциируются с неэффективностью и громкими обещаниями без реальных результатов, считают эксперты.

Фото: BBC