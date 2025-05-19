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Видео СБУ отчиталась об уничтожении российской радиолокационной станции в Черном море

Обновлено 19 мая 2025, 14:14

Служба безопасности Украины с помощью воздушных и морских беспилотников уничтожила российскую радиолокационную станцию ​​и хранилища на газодобывающих платформах в Черном море, пишет УНИАН.

СБУ в своем Telegram-канале заявила, что служба продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации по зачистке акватории Черного моря от российских оккупантов и их военной техники.

"В частности, недавно сотрудники 13-го главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины провели комплексную спецоперацию с использованием морских и воздушных беспилотников. Ее целью стали российские радиолокационные средства, размещенные на украинских газодобывающих платформах", - сообщили в службе.

В результате атаки дронов была уничтожена радиолокационная станция "Нева", которую противник использовал для слежения за обстановкой в ​​воздухе и на море,

а также расположенные на башне склады и жилой блок.

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