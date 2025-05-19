Видео СБУ отчиталась об уничтожении российской радиолокационной станции в Черном море

Служба безопасности Украины с помощью воздушных и морских беспилотников уничтожила российскую радиолокационную станцию и хранилища на газодобывающих платформах в Черном море, пишет УНИАН.
СБУ в своем Telegram-канале заявила, что служба продолжает разрабатывать и реализовывать уникальные спецоперации по зачистке акватории Черного моря от российских оккупантов и их военной техники.
"В частности, недавно сотрудники 13-го главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины провели комплексную спецоперацию с использованием морских и воздушных беспилотников. Ее целью стали российские радиолокационные средства, размещенные на украинских газодобывающих платформах", - сообщили в службе.
В результате атаки дронов была уничтожена радиолокационная станция "Нева", которую противник использовал для слежения за обстановкой в воздухе и на море,
а также расположенные на башне склады и жилой блок.
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