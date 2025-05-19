Европейские лидеры созвонились с Трампом перед его разговором с Путиным

Как уже сообщалось, у Трампа сегодня запланирован телефонный разговор с Путиным и после этого с президентом Украины Владимир Зеленским и разными странами НАТО.

"Лидеры обсудили ситуацию в Украине и катастрофические издержки войны для обеих сторон", - сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Разговор шел о необходимости добиться безоговорочного прекращения огня, а также о применении санкций в случае, если Россия серьезно не начнет переговоры о прекращении огня и мире, сообщил офис Стармера.

Как уже сообщалось, в пятницу в Стамбуле прошли первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной. МИД Украины подтвердил, что Россия на переговорах выдвинула недопустимые требования.

В пятницу после переговоров президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск в телефонном разговоре призвали Трампа осудить отказ России от прекращения огня и усилить давление на Москву.

"Европейцы и американцы полны решимости целенаправленно работать вместе, чтобы как можно скорее положить конец этой ужасной войне", - заявил Мерц в воскресенье в Ватикане, где он присутствовал на инаугурации Папы Льва XIV. "За последние дни мы сделали несколько небольших шагов вперед (...), стороны конфликта разговаривают друг с другом", - добавил он.

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Зеленский в воскресенье в Риме встретился с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.