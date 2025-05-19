Вышла из больницы, но домой не пришла. Полиция разыскивает Вильгельмину 1942 года рождения

После этого женщина якобы отправилась по своему месту жительства в Риге на улице Валдемара, однако ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что Вильгельмину Каплане в последний раз видели в районе Сейма у кафедрального собора Святого Иакова, после чего она ушла в неизвестном направлении. Была одета в длинную коричневую куртку, красный берет, серые штаны, красную обувь, с собой был серый зонт.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы средней длины, левая рука в гипсе. У женщины возможны проблемы со здоровьем, она может не помнить своего имени.

Госполиция просит посмотреть на фотографию пенсионерки и отозваться всех, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 112 или 67085980!

PAPILDINĀTS 19. maijā pulksten 12.45



Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka sākotnējā sievietes pazušanas vieta ir Svētā Jēkaba katedrāle, Jēkaba ielā 9, Rīgā.



Zināms, ka pēc tam sieviete bijusi Duntes ielā 22, Rīgā, kur viņa manīta 18. maijā ap pulksten 10.00.… https://t.co/DKZvWyUJCw pic.twitter.com/w5lsswSJLl — Valsts policija (@Valsts_policija) May 19, 2025