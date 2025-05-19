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Вышла из больницы, но домой не пришла. Полиция разыскивает Вильгельмину 1942 года рождения

Вильгельмина Каплане
Вильгельмина Каплане Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Вильгельмину Каплане 1942 года рождения, которая 18 мая этого года в 10 часов вышла из Больницы травматологии и ортопедии, на улице Дунтес, 22.

После этого женщина якобы отправилась по своему месту жительства в Риге на улице Валдемара, однако ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что Вильгельмину Каплане в последний раз видели в районе Сейма у кафедрального собора Святого Иакова, после чего она ушла в неизвестном направлении. Была одета в длинную коричневую куртку, красный берет, серые штаны, красную обувь, с собой был серый зонт. 

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы средней длины, левая рука в гипсе. У женщины возможны проблемы со здоровьем, она может не помнить своего имени.

Госполиция просит посмотреть на фотографию пенсионерки и отозваться всех, кому известно ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 112 или 67085980!

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