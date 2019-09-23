"У нас теперь как в Москве - бегай и ищи клиентов": таксисты рассказали о ситуации в аэропорту

Водители такси у аэропорта между собой решают, как выстроиться в очередь, чтобы автомобили разных фирм шли один за другим.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает новый порядок, один из водителей такси Волдемарс заявил, что стало лучше.

"Сейчас как бы стало лучше, но те, у кого нет лицензии на заезд на парковку такси у аэропорта, бегут [c близлежащей платной стоянки] и ищут клиентов.

У нас теперь как в Москве - на каждом углу стоит человек и выкрикивает: "Такси, такси, такси!"", - подчеркнул он.

Другой таксист, пожелавший остаться анонимным, указал: "Сотни людей остались без работы и решают вопросы на стоянке. То же самое происходит в московском аэропорту - подходят люди и предлагают такси. В нормальных аэропортах такого нет".

К аэропорту подъезжает автомобиль, который можно вызвать с помощью мобильного приложения, заезжает на стоянку, через минуту в него садится пассажир и такси уезжает. Журналистам удалось поговорить с водителем транспортного средства. По его словам, в таком ритме случаются недопонимания, поскольку поездка в аэропорт стала сложнее.

За один заезд на кратковременную стоянку не надо платить, а за все последующие нужно рассчитаться.

Проблемы появляются и из-за того, что клиент вызывает такси, но непонятно, находится он на первом или на втором этаже аэропорта. Таксисты не хотят ехать на верхний ярус, поскольку за длительную остановку там нужно будет платить штраф в 70 евро.

Полицейский бусик при с включенными мигалками подъезжает в аэропорт, чтобы регулировать такси на стоянке, поскольку не хватает места пассажирскому автобусу. Запретить заехать нельзя, поскольку правила этого не разрешают.

Представитель полицеского участка аэропорта "Рига" Андрей Козиоров подтвердил, что полиция чаще всего привлекается для урегулирования движения.

"Пока конфликтные ситуации не случались, все пытаются быть понимающими и понять, как тут все будет происходить. Никто не обращался в полицию в связи с обеспечением таксомоторных услуг. Работаем в нормальном повседневном режиме, как я уже говорил, никаких эксцессов не было", - рассказал представитель Госполиции.

Новым порядком довольна и администрация аэропорта "Рига", поскольку обеспечивается хорошая услуга.

"В первом ряду сразу у терминала у нас стоят такси нормального качества с шоферами, говорящими по-английски, в них доступно оборудование для перевозки детей и инвалидов. Эти автомобили не могут быть старше пяти лет. Качество несомненно улучшилось", - подчеркнула представитель Рижского аэропорта Лаура Карните.