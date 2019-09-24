Дни премьерства Нетаньяху сочтены. Победит ли "русская" партия?

Добавлю, что в каждодневной жизни ультраортодоксы, которых, в отличие от "русских", всегда видать за версту (оттого и статистика более точная: 12% населения!) - далеко не самые приятные соседи. Они сильно раздражают светских израильтян. Не работают, и не желают. Налогов, соответственно, не платят. В армии не служат. Мусорят и гадят, где ни попадя. К государству, на содержании которого находятся, с каждым годом, ввиду высокой репродуктивности, увеличивая бремя налогоплательщиков, - относятся с подчеркнутым презрением. Некоторые группы, впрочем "некошерными" израильскими госпособиями брезгуют, предпочитая им деньги из американских спонсорских фондов. Если их политические группировки, вошедшие в Кнессет, желают навязать всем израильтянам свои воззрения, то на улице все куда проще. Воспылавший праведным гневом ультраортодокс запросто может и камнем приложить.

Однажды своими глазами наблюдал, как иерусалимская полиция разгоняла толпу чем-то разъяренных "харедим" ("трепещущих", как в народе называют ультраортодоксов). Вполне себе батальная сцена.

Надо сказать, "харедим" особо перед носителями власти земной не трепетали, а полицейские так и вовсе не церемонились. В Европе о подобном побоище писали бы как минимум неделю; для Израиля же - ничего особенного, рутинные заботы стражей порядка. Вроде ДТП или мелкого хулиганства.

Мнение среднестатистического "русского" израильтянина о "харедим" укладывается в четыре слова: "эти даже хуже арабов". И в НДИ сия формула на вооружении давным-давно. Ведь НДИ - за этнонационалистический, но светский Израиль. С ограниченными правами для арабского населения, зато с развитой социальной сферой. А также с полным пакетом гражданских обязанностей для всех евреев. Налоги, служба в вооруженных силах, и так далее. Степень же религиозности - личное дело каждого; уважаем, вмешиваться не намерены, но убедительно просим о взаимности.

Ясно, что для коренного израильтянина либерального тель-авивского покроя партия НДИ - слишком правая, и к тому же с несколько старомодной ностальгией по временам, когда Израиль был сионистским государством. Таков, собственно, и бэкграунд ее создателя, происходящего из бессарабской семьи с прочными сионистскими традициями. Где, кстати, языком общения был вовсе не русский (которого Либерман первые три года своей жизни даже не понимал), но идиш.

"Русским" в израильском смысле слова Либерман сделался исключительно в угоду конъюнктуре. Но интересы репатриантов из бывшего СССР НДИ отстаивает вполне последовательно уже добрых двадцать лет.

Не уверен, что стал бы голосовать за НДИ, будучи израильтянином, но, родившись земляком и сверстником Либермана, я вполне оцениваю его рассказы о еврейском Кишиневе 60-70-х. Не замечал в них ни вранья, ни избыточной драматизации...

22 сентября Авигдор Либерман заявил, что финишировавший третьей по значимости партией с 8-ю местами в Кнессете НДИ не станет рекомендовать президенту страны вручения мандата на формирование нового правительства ни Биньямину Нетаньяху (из-за снова заявленного альянса Ликуд с ультраортодоксами), ни лидеру Кахоль-Лаван Бени Ганцу (в силу уже состоявшейся предварительной договоренности "бело-синих" с арабскими партиями).

И точно также отказалась рекомендовать президенту кандидатуру Нетаньяху партия Кахоль-Лаван. Ясно, что с полной взаимностью. Война всех против всех продолжается.

"Если никто из участников этой драмы не захочет отказаться от своих предвыборных обещаний, проклятий и бойкотов, в марте 2020 года мы будем избирать Кнессет 23-го созыва", - подытожил новостной портал newsru.co.il

Согласно установленной процедуре, в отсутствие рекомендаций от крупных фракций решение о том, кто будет формировать правительство, должен принять сам президент Реувен Ривлин. Коалиционные переговоры начнутся 25-го сентября, а далее президентский избранник получит 28 дней на создание коалиции. И в случае провала у него есть право на дополнительных 14 дней.

Но если провал повторится, то право формировать правительство получит следующий конкурент. Правда, уже только в течение 28-и дней.