Дни премьерства Нетаньяху сочтены. Победит ли "русская" партия?

20 сентября в Израиле опубликовали результаты первых в истории государства внеочередных парламентских выборов. В явном проигрыше - правящая доселе партия Ликуд, возглавляемая премьером Биньямином Нетаньяху. В выигрыше численном - левоцентристский блок Кахоль-Лаван ("бело-синие" - по аналогии с национальным флагом). А в реальном - партия Наш Дом Израиль (НДИ), за которую традиционно отдают голоса старшие поколения репатриантов из бывшего СССР. Однако ни одна из фракций пока не в состоянии "склеить" Правительства народного единства, ради формирования которого, собственно, внеочередные выборы и проводили. Хуже того, быстрого выхода из кризиса власти в Израиле сегодня не видит никто.
Согласитесь, трудно говорить о Правительстве народного единства там, где с этим народным единством стало туго, как никогда. Цифры, обнародованные избиркомиссиями, иллюстрируют не только политическую расколотость израильского общества, но и высокую степень его фрагментаризации.
В целом арифметика вот какая. В Кнессете всего 120 мест. Соответственно, минимальное парламентское большинство, необходимое для формирования правящей коалиции, исчисляется ровно в 61 мандат. Это означает, что даже каждой из двух партий, получивших максимум мест - Кахоль-Лаван (33) и Ликуд (31) необходим почти стопроцентный "довесок" из партий менее многочисленных.
Потому что друг с другом им определенно не договориться.
Как не договориться и любой из них в отдельности с третьей силой - партией НДИ.
Единственное, о чем с определенностью можно сказать уже сейчас: пятая каденция премьера Биньямина Нетаньяху едва ли возможна. Хотя именно он, оказавшись не в состоянии сформировать правительство после очередных выборов в апреле 2019 года, активнее всех проталкивал идею о выборах внеочередных в сентябре. Умевший находить общий язык и с Трампом, и с Путиным Нетаньяху был совершенно уверен: заручившись поддержкой нескольких малых партий религиозных ультраортодоксов, в сентябре он уж точно наберет большинство и возглавит новое правительство.
Не набрал. Мало того, неоднократно "засветившись" на союзе с ультраортодоксами, "Биби", как величают премьера израильтяне, еще сильнее испортил себе репутацию. И без того далеко не безупречную.
- Я едва ли ошибусь, сказав, что мы уже давно относимся к Биби, как к порывам хамсина, временами налетающим на Иерусалим из пустыни. Хорошего, понятно, мало, но люди просто привыкли: как-никак, компонент климата, деться некуда - разве что уехать подальше, - так в свое время обозначила мне "народное" мнение израильская коллега.
Это мнение, впрочем, далеко не однозначно. Мертвой хваткой вцепившегося в премьерское кресло и по ряду причин несимпатичного просвещенным израильтянам даже далеко не левых взглядов Нетаньяху, однакоже, многие отождествляют с очень заметными экономическими успехами последнего десятилетия.
Что бы ни думали о личности премьера, сорокапроцентный экономический прирост - главным образом, за счет развития высоких технологий и экспорта ультрасовременного оружия - показатель нешуточный. В течение последних пары-тройки каденций премьера, борющегося сейчас за пятую, израильское государство заметно разбогатело.
Чего, однако, не скажешь об абсолютном большинстве его граждан.
Мало того, проблем в социальной сфере с каждым годом все прирастает. "Хромают" и транспорт, и начальное образование, и даже... медицинское обслуживание. Нет-нет, с медициной как таковой в еврейском государстве все вполне благополучно. Вы быстро оцените ее качество, попав в любую израильскую больницу. Вопрос лишь в том, как в нее попасть. Иначе чем в карете "скорой помощи" пробиться туда будет делом очень непростым.
Немудрено: население страны растет куда быстрее, чем инфраструктура ее здравоохранения. Которую уже пять лет назад израильские эксперты в один голос считали совершенно неудовлетворительной.
Но главной проблемой, бесспорно, остается муниципальный и социальный хаузинг.
Практически не развивавшийся чуть ли не с 1980-х годов. А в частном жилом секторе арендные ставки вполне удушающие - особенно для пожилых людей, у которых, помимо скромных пенсий, доходов никаких.
Как нетрудно догадаться, значительную долю беднейших пенсионеров составляют именно репатрианты из бывшего СССР. В израильском просторечии именуемые "русим" - "русские" - из-за языка, которым они продолжают пользоваться.
Ясно, что понятие "русские" в Израиле довольно относительное, поскольку выверенные критерии на сей счет отсутствуют. Оттого даже число "русских" не вполне поддается подсчетам. В то время как официальная статистика называет цифру около трехсот тысяч, многие убеждены, что таких в Израиле никак не меньше миллиона. Иными словами, чуть ли не одна восьмая часть населения.
Ясно также, что, как ни считай, этот сегмент населения на пороге третьего десятилетия века растущим не назвать: привязанность к любому языку диаспоры в Израиле исчезает если не во втором поколении, то уж точно в третьем. То есть полная ассимиляция - вопрос лишь времени. Но всяко в 1999 году, когда именно под "русских" создали партию НДИ, были они очень заметной и многочисленной - особенно после так называемой Большой Алии 90-х - группой электората.
И при этом довольно "беспризорной".
Партию создал Авигдор Либерман, тогдашний сподвижник Нетанияху, помогший ему выиграть парламентские выборы 1996 года и вскоре возглавивший премьерскую администрацию. Затем поочередно Либерман возглавлял четыре министерства - инфраструктуры, транспорта, иностранных дел и обороны. Бесспорно политик правого толка, он, однако, окончательно отмежевался от Нетаньяху в середине 2010-х годов, когда "непотопляемый" премьер начал слишком уж явно заигрывать с партиями религиозных ультраортодоксов. По коалиционным соображениям ему необходимыми.
Да и не только по коалиционным. Против Нетаньяху уже не первый год ведется расследование, которое в настоящий момент практически завершено. Израильские СМИ убеждены: "Биби" получит разом три обвинения - в коррупции и служебных злоупотреблениях.
Судебное заседание уже назначено на октябрь; по израильским же законам лишь президент и премьер наделены иммунитетом. Имными словами, даже министерский портфель в новом правительстве не спасет Нетаньяху от очень возможного тюремного срока. Неудивительно, что в борьбе за "нескончаемое" премьерство, сильно обострившейся в последнее время, за ценой Нетаньяху не стоял.
Но за радость альянса правящей партии с ультраортодоксами, понятно, пришлось расплачиваться простым смертным. К примеру, неработающим по субботам общественным транспортом и замершей торговлей - в тех городах и местностях, где прежде все это функционировало. Или увеличением объема религиозных занятий в школах. Последние годы светская израильская пресса прямо обвиняла Нетаньяху в "эрдоганизации" страны. Мнение, что чем дальше, тем опаснее становится "сползание" Израиля в клерикализм, разделяет все больше его граждан.
Это, собственно, и отвратило от Ликуд известную часть избирателей. В частности, в пользу НДИ.
Добавлю, что в каждодневной жизни ультраортодоксы, которых, в отличие от "русских", всегда видать за версту (оттого и статистика более точная: 12% населения!) - далеко не самые приятные соседи. Они сильно раздражают светских израильтян. Не работают, и не желают. Налогов, соответственно, не платят. В армии не служат. Мусорят и гадят, где ни попадя. К государству, на содержании которого находятся, с каждым годом, ввиду высокой репродуктивности, увеличивая бремя налогоплательщиков, - относятся с подчеркнутым презрением. Некоторые группы, впрочем "некошерными" израильскими госпособиями брезгуют, предпочитая им деньги из американских спонсорских фондов. Если их политические группировки, вошедшие в Кнессет, желают навязать всем израильтянам свои воззрения, то на улице все куда проще. Воспылавший праведным гневом ультраортодокс запросто может и камнем приложить.
Однажды своими глазами наблюдал, как иерусалимская полиция разгоняла толпу чем-то разъяренных "харедим" ("трепещущих", как в народе называют ультраортодоксов). Вполне себе батальная сцена.
Надо сказать, "харедим" особо перед носителями власти земной не трепетали, а полицейские так и вовсе не церемонились. В Европе о подобном побоище писали бы как минимум неделю; для Израиля же - ничего особенного, рутинные заботы стражей порядка. Вроде ДТП или мелкого хулиганства.
Мнение среднестатистического "русского" израильтянина о "харедим" укладывается в четыре слова: "эти даже хуже арабов". И в НДИ сия формула на вооружении давным-давно. Ведь НДИ - за этнонационалистический, но светский Израиль. С ограниченными правами для арабского населения, зато с развитой социальной сферой. А также с полным пакетом гражданских обязанностей для всех евреев. Налоги, служба в вооруженных силах, и так далее. Степень же религиозности - личное дело каждого; уважаем, вмешиваться не намерены, но убедительно просим о взаимности.
Ясно, что для коренного израильтянина либерального тель-авивского покроя партия НДИ - слишком правая, и к тому же с несколько старомодной ностальгией по временам, когда Израиль был сионистским государством. Таков, собственно, и бэкграунд ее создателя, происходящего из бессарабской семьи с прочными сионистскими традициями. Где, кстати, языком общения был вовсе не русский (которого Либерман первые три года своей жизни даже не понимал), но идиш.
"Русским" в израильском смысле слова Либерман сделался исключительно в угоду конъюнктуре. Но интересы репатриантов из бывшего СССР НДИ отстаивает вполне последовательно уже добрых двадцать лет.
Не уверен, что стал бы голосовать за НДИ, будучи израильтянином, но, родившись земляком и сверстником Либермана, я вполне оцениваю его рассказы о еврейском Кишиневе 60-70-х. Не замечал в них ни вранья, ни избыточной драматизации...
22 сентября Авигдор Либерман заявил, что финишировавший третьей по значимости партией с 8-ю местами в Кнессете НДИ не станет рекомендовать президенту страны вручения мандата на формирование нового правительства ни Биньямину Нетаньяху (из-за снова заявленного альянса Ликуд с ультраортодоксами), ни лидеру Кахоль-Лаван Бени Ганцу (в силу уже состоявшейся предварительной договоренности "бело-синих" с арабскими партиями).
И точно также отказалась рекомендовать президенту кандидатуру Нетаньяху партия Кахоль-Лаван. Ясно, что с полной взаимностью. Война всех против всех продолжается.
"Если никто из участников этой драмы не захочет отказаться от своих предвыборных обещаний, проклятий и бойкотов, в марте 2020 года мы будем избирать Кнессет 23-го созыва", - подытожил новостной портал newsru.co.il
Согласно установленной процедуре, в отсутствие рекомендаций от крупных фракций решение о том, кто будет формировать правительство, должен принять сам президент Реувен Ривлин. Коалиционные переговоры начнутся 25-го сентября, а далее президентский избранник получит 28 дней на создание коалиции. И в случае провала у него есть право на дополнительных 14 дней.
Но если провал повторится, то право формировать правительство получит следующий конкурент. Правда, уже только в течение 28-и дней.
Если же день 7 декабря Израиль встретит все еще без правительства, то спустя три недели Кнессет будет обязан автоматически самораспуститься - до новых выборов 31 марта. И некоторые инсайдерские прогнозы такой сценарий вовсе не исключают.