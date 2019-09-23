Это не Марс. В Индонезии туман окрасил небо в кроваво-красный цвет

Из-за обширных лесных пожаров, бушующих на огромных площадях, в конце недели небо в Индонезии стало красным, сообщает ВВС.
Жительница провинции Джамби, сделавшая фотографии неба, сказала, что яркий туман "раздражал глаза и горло".
Каждый год пожары в Индонезии создают дымный туман, который можно наблюдать во всем регионе Юго-восточной Азии.
Эксперт метеорологии рассказал ВВС, что необычный цвет неба вызвало явление, известное как "Рэлеевское рассеяние".
Эка Вуландари из провинции Джамби запечатлела кроваво-красное небо на серии фотографий днем в воскресенье, 21 сентября.
Туман "в тот день был особо густым", сказала она.
21-летняя жительница Индонезии выложила фотографии в социальной сети Facebook. С того момента ими поделились уже более 34 000 раз.
Но она рассказала BBC Indonesian, что многие сомневаются, настоящие ли фотографии.
"Но это правда. [Это] реальные фото и видео, которые я сняла на свой телефон", - заявила она, добавив, что в понедельник туман все еще был.
Индонезийское метеорологическое агентство BMKG сообщило, что с помощью снимков со спутников вокруг региона Джамби открыто много горячих точек и "распространение густого тумана".
Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.— Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019
Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi