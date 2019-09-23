Это не Марс. В Индонезии туман окрасил небо в кроваво-красный цвет

Жительница провинции Джамби, сделавшая фотографии неба, сказала, что яркий туман "раздражал глаза и горло".

Каждый год пожары в Индонезии создают дымный туман, который можно наблюдать во всем регионе Юго-восточной Азии.

ФОТО: Facebook/ Eka Wulandari

Эксперт метеорологии рассказал ВВС, что необычный цвет неба вызвало явление, известное как "Рэлеевское рассеяние".

Эка Вуландари из провинции Джамби запечатлела кроваво-красное небо на серии фотографий днем в воскресенье, 21 сентября.

Туман "в тот день был особо густым", сказала она.

21-летняя жительница Индонезии выложила фотографии в социальной сети Facebook. С того момента ими поделились уже более 34 000 раз.

Но она рассказала BBC Indonesian, что многие сомневаются, настоящие ли фотографии.

"Но это правда. [Это] реальные фото и видео, которые я сняла на свой телефон", - заявила она, добавив, что в понедельник туман все еще был.

ФОТО: Facebook/ Eka Wulandari

Индонезийское метеорологическое агентство BMKG сообщило, что с помощью снимков со спутников вокруг региона Джамби открыто много горячих точек и "распространение густого тумана".