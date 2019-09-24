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Управляемая эстонцем европейская авиакомпания прекратила полеты - деньги закончились

Самолеты авиакомпании Adria Airways

ФОТО: Reuters/ScanPix

Cловенская авиакомпания Adria Airways из-за проблем с ликвидностью приостановила все полеты, намеченные на вторник и среду, но сообщила, что ведутся переговоры по возобновлению деятельности, пишет Rus.Postimees.

Один из руководителей Adria - бывший директор по бизнес-развитию эстонской авиакомпании Nordica Свен Кукемельк, который возглавил словенскую фирму весной этого года. 

"Решение о приостановке всей авиационной деятельности было принято, потому что сейчас у нас нет денег для прордолжения полетов", - сообщила авиакомпания в понедельник поздним вечером на своем сайте, порекомендовав пассажирам следить за развитием ситуации там же.

Испытывающее финансовые трудности предприятие добавило, что ведет интенсивные переговоры с возможными инвесторами для поиска решений.

Словенское государство продало Adria Airways в 2016 году немецкому инвестиционному фонду. Авиакомпания осуществляет региональные полеты на Западных Балканах и по Европе.

При новом владельце авиакомпания продолжала приносить убыток, и в словенских масс-медиа ходили слухи, что вскоре может быть объявлено о ее банкротстве.

До того как прийти в Adria Airways эстонец Свен Кукемельк успел поработать директором по развитию эстонской авиакомпании Nordica и председателем правления дочерней компании Nordica - Regional Jet.

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