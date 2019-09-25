В Эстонии нарушителей скоростного режима будут наказывать по-новому

В Эстонии водители считают создание помех для дорожного потока более серьезной проблемой, чем превышение скорости, пишет Rus.Postimees.
Начиная с завтрашнего в отношении любителей превысить максимально разрешенную скорость будет использоваться так называемая успокоительная остановка. Это значит, что в ближайшие недели нарушившему закон водителю позволят выбирать между оплатой штрафа или остановкой для успокоения, которая, в зависимости от серьезности нарушения, может продлиться от 45 до 60 минут.
Данная инициатива носит экспериментальный характер. Таким образом сотрудники полиции хотят повлиять на ситуацию, сложившуюся в дорожном движении, где превышение скорости стало социальной нормой.
"Скорость является решающим фактором, который определяет серьезность повреждений или является причиной смерти. Поэтому мы и сложили эти две составляющих. С одной стороны, водители совершенно ни видят проблемы в превышении скорости. В то же время они не осознают, какие риски несет с собой превышение скорости на 10 км/ч. Они не знают, как сильно по этой причине возрастает остановочный путь автомобиля", - сообщил советник по вопросам инноваций Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс.
По словам Каземетса, который ранее восемь лет возглавлял дорожную полицию, в последние годы число пострадавших в ДТП и количество смертельных аварий практически не меняется, что говорит о том, что привычные методы больше не помогают.
"Если сравнивать 1990-е и 2000-е, то мы сделали большой шаг вперед. Если в девяностых в год погибали сотни людей, то теперь эта цифра снизилась до 40-60. И данный показатель пока не меняется", - сказал он, а также добавил, что хоть полиция и тратит много времени на дорожный надзор и профилактическую работу, существенных изменений добиться не удалось.
"Отсюда и возникла идея, что, может, следует посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Мы задумались, как можно изменить поведение людей на дороге при помощи человеко-ориентированного подхода", - сказал он.
Очень порядочные водители
Для изучения и изменения поведения эстонских водителей была создана инновационная команда, которая на протяжении почти полугода общалась с водителями, проводила опросы, а также разрабатывала возможные решения проблем. В эту команду входят представители Департамента полиции и погранохраны, МВД и Департамента шоссейных дорог. Главная задача нововведения — сделать ведомства более человеко-ориентированными.
"Мы не рассматривали исключительные случаи — нарушителей-рецидивистов. Нас интересовали самые обычные эстонские водители, семейные люди", - рассказала советник по вопросам инноваций стратегического отдела МВД Лаура Аабен о принципе, по которому они выбирали людей для опроса.
Несмотря на то, что полиция давно знает, что превышение скорости стало нормой среди водителей, из бесед с водителями раскрылись интересные обстоятельства.
"Участники многих интервью сообщили, что они уже не считают штраф наказанием. Особенно это касается камер слежения за скоростью: их штрафы рассматриваются как самый обычный счет", - привел Каземетс удививший его пример. Он пояснил, что штрафное извещение поступает на почту нарушителя, он оплачивает эти пару десятков евро. Для него это сравнимо с оплатой счета за телефон. Также членов команды удивил тот факт, что превышающие скорость люди на самом деле считали себя законопослушными водителями.
"Очень многие интервью начинались со слов о том, что человек называл себя добропорядочным участником движения. Затем в ходе интервью с этими добропорядочными водителями выяснялось, что они действительно редко получают штрафы, их редко останавливала полиция. В то же время они утверждали, что в превышении скорости в черте города на 5-10 км/ч нет ничего плохого. А на шоссе, по их мнению, можно и вовсе превышать на 20 км/ч", - сказала менеджер по проектам инновационной команды Хелелин Таммсаар.
Таммсаар добавила, что люди не считают себя нарушителями в ситуации, когда все окружающие поступают точно так же. Действуют согласно социальным нормам и следуют за потоком. По этой причине члены инновационной команды убедились в том, что окружение оказывает на человека ощутимое влияние.
"Если нам удается остановить одного человека и побудить людей снизить скорость — не является самым оптимальным и безопасным решением. Надо заняться потоком", - сказала Аабен, а также добавила, что когда водители попадают за границу, то довольно быстро начинают ездить, ориентируясь на местные нормы. В качестве примера она привела водителей, которые ездят по Швеции и Финляндии. По их словам, в Эстонии они превышают скорость, а за границей соблюдают правила.
Вместо денег время и позор
По словам Каземетса, из общения с водителями вскрылись обстоятельства, которые действительно раздражали людей больше штрафа. Ими оказались время, которое приходилось терять в процессе заполнения полицейского протокола, а также чувство неловкости, что их мог увидеть кто-то из знакомых. Тут и родилась идея с успокоительной остановкой.
Аабен сообщила, что в ближайшие недели полиция будет использовать данный метод. Когда полиция останавливает превысившего скорость водителя, ему на выбор предложат два варианта: оплатить штраф или постоять какое-то время на обочине. То есть расплатиться своим временем.
По словам Каземетса, в случае превышения скорости до 20 км/ч нарушителю придется думать о своем поведении в течение 45 минут. Если скорость превышена на 21-40 км/ч, остановка продлится около часа. В случае более существенного превышения скорости будет применяться обычное наказание в виде штрафа и начатого производства. Каземетс подчеркнул, что использовать успокоительную остановку могут лишь те водители, которые ранее не попадались на нарушении скоростного режима. Если человек уже имел опыт общения с полицейскими, ему придется оплатить штраф.
Время остановки выбрано с таким расчетом, чтобы оказало влияние на водителя, но в то же время не превысило болевой порог. "Мы довольно долго высчитывали количество минут, которое может оказать влияние на водителя. Если остановка будет слишком короткой, водитель попытается наверстать потерянное время, поэтому вероятность превышения скорости только возрастет", - заявила Аабен.
В конечном итоге решение было принято на основании ответов 400 людей, по мнению которых, вполне справедливо прождать у дороги 45-60 минут вместо оплаты штрафа.
По словам Таммсаар, команда специалистов пришла к заключению, что в глазах общественности дорожное движение — это сфера, где полиция как будто беспочвенно мешает повседневной жизни людей. А штраф за небольшое превышение скорости люди воспринимают как издевку.
"Если так смотреть на ситуацию, то дорожное движение является той сферой, где общество как будто акцептует тот факт, что на дорогах ежегодно гибнет почти 50 и получает травмы 1500 людей. И каждый из нас может оказаться частью этой статистики", - добавила Таммсаар
Результаты экспериментальной программы будут впоследствии изучены, чтобы понять, насколько возможно использование подобных методик в будущем.
"Нас интересует, насколько действенным может быть наказание в виде потерянного времени, а не выписанного штрафа. Потом мы сможем понять, как полиция могла бы использовать данный метод в профилактической работе", - пояснила Аабен.
Иные методы воздействия на дорожное движение, к которым может прибегнуть полиция Эстонии
Светофор, регулирующий дорожный поток
Это значит, что если хоть один водитель решит превысить скорость, светофор сразу же включит красный свет. Поэтому пострадают все участники движения. Другими словами – из-за нарушения одного человека ждать придется всем. В будущем даже планируется сообщать людям, по какой причине им пришлось встать на светофоре. Сейчас подобный светофор установлен в Таллинне на Палдиском шоссе рядом с зоопарком, но он не оснащен дополнительным экраном, где могла бы отображаться дополнительная информация. В полиции хотят, чтобы в городском пространстве стало больше светофоров, срабатывающих на превышение скорости, которые в то же время могли сообщать участникам движения, что красный свет включился именно по вине нарушителя.
Сделать штрафы более понятными
Также планируется изменить оформление штрафных извещение с фоторадаров. В настоящее время квитанция в основном содержит юридический текст, в который человек не вникает. Информацию будет подаваться на более понятном языке, а юридический текст будет смещен ниже и напечатан меньшим шрифтом. Планируется перенять опыт Великобритании, где после изменения облика штрафных квитанций улучшилась ситуация с оплатой назначенных штрафов, а также сократилось число случаев нарушения скоростного режима.