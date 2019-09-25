В Эстонии нарушителей скоростного режима будут наказывать по-новому

По словам Таммсаар, команда специалистов пришла к заключению, что в глазах общественности дорожное движение — это сфера, где полиция как будто беспочвенно мешает повседневной жизни людей. А штраф за небольшое превышение скорости люди воспринимают как издевку.

"Если так смотреть на ситуацию, то дорожное движение является той сферой, где общество как будто акцептует тот факт, что на дорогах ежегодно гибнет почти 50 и получает травмы 1500 людей. И каждый из нас может оказаться частью этой статистики", - добавила Таммсаар

"Нас интересует, насколько действенным может быть наказание в виде потерянного времени, а не выписанного штрафа. Потом мы сможем понять, как полиция могла бы использовать данный метод в профилактической работе", - пояснила Аабен.

Иные методы воздействия на дорожное движение, к которым может прибегнуть полиция Эстонии

Светофор, регулирующий дорожный поток

Это значит, что если хоть один водитель решит превысить скорость, светофор сразу же включит красный свет. Поэтому пострадают все участники движения. Другими словами – из-за нарушения одного человека ждать придется всем. В будущем даже планируется сообщать людям, по какой причине им пришлось встать на светофоре. Сейчас подобный светофор установлен в Таллинне на Палдиском шоссе рядом с зоопарком, но он не оснащен дополнительным экраном, где могла бы отображаться дополнительная информация. В полиции хотят, чтобы в городском пространстве стало больше светофоров, срабатывающих на превышение скорости, которые в то же время могли сообщать участникам движения, что красный свет включился именно по вине нарушителя.

Сделать штрафы более понятными

Также планируется изменить оформление штрафных извещение с фоторадаров. В настоящее время квитанция в основном содержит юридический текст, в который человек не вникает. Информацию будет подаваться на более понятном языке, а юридический текст будет смещен ниже и напечатан меньшим шрифтом. Планируется перенять опыт Великобритании, где после изменения облика штрафных квитанций улучшилась ситуация с оплатой назначенных штрафов, а также сократилось число случаев нарушения скоростного режима.