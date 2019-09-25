Дочь российской королевы моды Аллы Вербер впервые прокомментировала ее смерть
Как известно, 6 августа на 62-м году ушла из жизни фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президент компании Mercury, общественный деятель, икона стиля и во всех отношениях незаурядная личность Алла Вербер. Новость о скоропостижной кончине российской модной королевы потрясла звездный бомонд. И вот наконец дочь Аллы Константиновны обратилась к подписчикам в ее Instagram-аккаунте.
Накануне похорон, которые прошли в Канаде, в Торонто, 14 августа, на странице Аллы Вербер в соцсети Instagram появилось официальное сообщение ее команды, в котором, в частности, говорилось: "Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни.
Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис.
Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Любим. Помним. Скорбим".
К сожалению, многие друзья Аллы Константиновны не успели получить визу в Канаду, поэтому с ней простились только самые близкие - дочь Катя, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько партнеров по бизнесу. Прошло почти два месяца, и вот Екатерина Вербер прервала наконец молчание.
"Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту. Теперь я лишилась этой защиты...
Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, теплый человек... Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной...
Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья - Тимур и дети", - написала Катя в посте, который дополнила трогательным видео с подборкой фотографий.
Она отметила, что мама "несмотря на страшную болезнь, на целых 10 лет смогла отсрочить свой уход и узнать счастье, трижды став бабушкой".
"Я счастлива, что мои девочки успели понять, какая особенная и неповторимая их обожаемая бабушка и как им с ней повезло", - добавила Катя. (Полный текст найдете под этой публикацией.)
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После долгих раздумий, я приняла решение, что хочу дальше делиться с Вами фотографиями и видео, которые мне удалось собрать и сохранить в память о моей дорогой маме. Первым постом я хотела показать вам часть видео с вечера памяти Аллы Вербер. Это был очень важный для меня день... Сложно подобрать слова, чтобы выразить все те эмоции, что я пережила за эти два месяца, но я постараюсь с вами ими поделиться. Как-то я назвала маму своей самой крепкой стеной, самой надежной крышей, крыльями, которые поддержат в трудную минуту. Теперь я лишилась этой защиты... Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, тёплый человек... Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной... Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья - Тимур и дети. Как хорошо, что ты, несмотря на страшную болезнь, на целых 10 лет смогла отсрочить свой уход и узнать счастье, трижды став бабушкой. Я счастлива, что мои девочки успели понять, какая особенная и неповторимая, их обожаемая бабушка, и как им с ней повезло. Спасибо всем за слова поддержки, для меня это очень важно. Благодаря вам я не чувствовала себя такой одинокой, я ещё раз убедилась, как много людей уважали, ценили и восхищались моей мамой. И если её душа сейчас рядом с нами, то пусть ей будет легче от нашей памяти о ней.