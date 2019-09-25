Ср, 25.09.2019
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Ремни, трезвость, скорость: в четверг полиция усилит контроль на дорогах

Рейд Госполиции

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Госполиция в четверг, 26 сентября, на всей территории Латвии будет усиленно контролировать дорожное движение в рамках Европейского дня без погибших и пострадавших в ДТП, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Эта акция проводится в странах ЕС уже в четвертый раз.

Полиция во время рейдов будет уделять усиленное внимание использованию ремней безопасности и детских сидений, трезвости водителей и соблюдению скорости.

В Европе в автоавариях ежедневно погибает около 70 человек. В Латвии до 23 сентября в ДТП погибли 92 человека, а 340 получили тяжелые травмы. В прошлом году за такой же период в ДТП погиб 91 человек, тяжелые травмы получили 402.

В прошлом году в Латвии 26 сентября прошло без погибших и тяжело пострадавших в ДТП.

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