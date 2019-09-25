Ремни, трезвость, скорость: в четверг полиция усилит контроль на дорогах

Эта акция проводится в странах ЕС уже в четвертый раз.

Полиция во время рейдов будет уделять усиленное внимание использованию ремней безопасности и детских сидений, трезвости водителей и соблюдению скорости.

В Европе в автоавариях ежедневно погибает около 70 человек. В Латвии до 23 сентября в ДТП погибли 92 человека, а 340 получили тяжелые травмы. В прошлом году за такой же период в ДТП погиб 91 человек, тяжелые травмы получили 402.