Депутат Кристовскис обратился в Совет юстиции против генпрокурора Стуканса

Депутат Сейма Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") обратился в Совет юстиции с просьбой оценить деятельность генерального прокурора Юриса Стуканса, считая, что тот не способен обеспечить работу прокуратуры в соответствии с интересами общества.
Как сообщила агентству LETA помощница депутата Виктория Анна Граудиня, обращение в Совет юстиции последовало после того, как депутат в течение полутора лет вел переписку со Стукансом по поводу прекращения уголовного процесса о предполагаемой растрате, мошенничестве и присвоении 1,427 миллиона евро из публичных средств управления Вентспилсского свободного порта.
"В своем обращении в Совет юстиции я обратил внимание на бездействие генерального прокурора Стуканса, на то, что он допустил повторное прекращение этого уголовного процесса и не отменил принятое неправомерное решение. Ему лично хорошо известны обстоятельства преступления, в рамках которого группа вентспилсских государственных должностных лиц во главе с Айваром Лембергсом злоупотребляла служебным положением из корыстных побуждений", - подчеркнул Кристовскис, высказав обвинения в адрес как Стуканса, так и Лембергса.
Депутат считает, что в данном уголовном процессе сознательно тормозилось осуществление правосудия. После его прекращения Кристовскис не только провел личную беседу со Стукансом в Генпрокуратуре, которая длилась несколько часов, но и отправил генпрокурору четыре личных обращения.
В своем заявлении Кристовскис просит Совет юстиции учесть эти аспекты перед принятием решения о выдвижении кандидатуры на должность следующего генерального прокурора.
Стуканс является одним из трех кандидатов на пост генпрокурора. Процесс выдвижения кандидатов ранее был приостановлен в связи с поступившим в Верховный суд заявлением о возможных нарушениях генпрокурором закона "О прокуратуре" и статьи Уголовного закона "Разглашение неразглашаемых сведений" в контексте дела о перелетах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Сообщение от информатора подала прокурор этого дела Виорика Йиргена.
Верховный суд проверку завершил, нарушений в действиях Стуканса не обнаружил, и конкурс на должность генпрокурора возобновлен. Судьи планируют принять решение по кандидату 11 июня. Стуканс заявил, что не намерен отзывать свою кандидатуру.
Стуканс, ранее занимавший должность председателя коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда, был единогласно утвержден Сеймом на посту генерального прокурора 18 июня 2020 года.
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