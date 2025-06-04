Депутат Кристовскис обратился в Совет юстиции против генпрокурора Стуканса

Как сообщила агентству LETA помощница депутата Виктория Анна Граудиня, обращение в Совет юстиции последовало после того, как депутат в течение полутора лет вел переписку со Стукансом по поводу прекращения уголовного процесса о предполагаемой растрате, мошенничестве и присвоении 1,427 миллиона евро из публичных средств управления Вентспилсского свободного порта.

"В своем обращении в Совет юстиции я обратил внимание на бездействие генерального прокурора Стуканса, на то, что он допустил повторное прекращение этого уголовного процесса и не отменил принятое неправомерное решение. Ему лично хорошо известны обстоятельства преступления, в рамках которого группа вентспилсских государственных должностных лиц во главе с Айваром Лембергсом злоупотребляла служебным положением из корыстных побуждений", - подчеркнул Кристовскис, высказав обвинения в адрес как Стуканса, так и Лембергса.

Депутат считает, что в данном уголовном процессе сознательно тормозилось осуществление правосудия. После его прекращения Кристовскис не только провел личную беседу со Стукансом в Генпрокуратуре, которая длилась несколько часов, но и отправил генпрокурору четыре личных обращения.