Рижская дума одобрила создание в Пардаугаве "кошачьего городка"

Цель организации - уменьшить число бездомных животных на улицах города и найти для них хозяев.

На этой территории разместится "кошачий городок", в котором одновременно смогут находиться до 100 животных.

Организация обязуется обеспечить каждого животного прививочной картой, провести вакцинацию, стерилизацию или кастрацию, а затем найти для них хозяев. Территория приюта будет благоустроена как парковая зона со скамейками, дорожками и террасами для удобства посетителей.