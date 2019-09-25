Чт, 26.09.2019
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Рижская дума одобрила создание в Пардаугаве "кошачьего городка"

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Рижская дума одобрила планы создания в районе улиц Кандавас и Тапешу приюта для бездомных кошек.

В среду, 25 сентября, дума постановила передать благотворительной организации "Шри Ганеша" для этих целей участок земли площадью 7158 квадратных метров.

Цель организации - уменьшить число бездомных животных на улицах города и найти для них хозяев.

На этой территории разместится "кошачий городок", в котором одновременно смогут находиться до 100 животных.

Организация обязуется обеспечить каждого животного прививочной картой, провести вакцинацию, стерилизацию или кастрацию, а затем найти для них хозяев. Территория приюта будет благоустроена как парковая зона со скамейками, дорожками и террасами для удобства посетителей.

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