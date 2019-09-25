Рижская дума одобрила создание в Пардаугаве "кошачьего городка"

Рижская дума одобрила планы создания в районе улиц Кандавас и Тапешу приюта для бездомных кошек.
В среду, 25 сентября, дума постановила передать благотворительной организации "Шри Ганеша" для этих целей участок земли площадью 7158 квадратных метров.
Цель организации - уменьшить число бездомных животных на улицах города и найти для них хозяев.
На этой территории разместится "кошачий городок", в котором одновременно смогут находиться до 100 животных.
Организация обязуется обеспечить каждого животного прививочной картой, провести вакцинацию, стерилизацию или кастрацию, а затем найти для них хозяев. Территория приюта будет благоустроена как парковая зона со скамейками, дорожками и террасами для удобства посетителей.