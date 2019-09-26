Троянский Конев: что делать Восточной Европе с реликтами советского господства

Ликвидировать ли их во что бы то ни стало, аккуратно ли демонтировать, перенося в музеи или на кладбища, или возвращать правопреемнице заказчика - вопрос в каждом случае обсуждаемый. Принципиально другое: сохранившиеся артефакты советского господства не должны оставаться доминантами в облике наших городов. Снизить токсичность этих сооружений грамотным урбанистам не так трудно. Беда в том, что голосов архитекторов в излишне политизированных дебатах почти не слыхать.

Начну, однако, с чешских событий. 12 сентября Совет 6-го округа Праги почти единогласно высказался за демонтаж памятника маршалу Коневу. Москва отреагировала молниеносно. Министр культуры Мединский назвал главу муниципалитета 6-го округа Ондржея Коларжа "гауляйтером местного масштаба". И понеслось. На следующий день посол РФ был вызван в МИД Чехии для объяснений. Тем временем в российской Госдуме заговорили о "туристических" санкциях против Чехии. По образцу недавних антигрузинских.

За памятник вступился, было, даже чешский президент Милош Земан, ходячий реликт эпохи коммунизма. Но МИД Чехии быстро успокоил всех, кто сильно волновался: статуя - как и ее пьедестал, как и площадь со сквером вокруг монумента - муниципальная собственность. А посему государство юридически неправомочно решать судьбу бронзового Конева. Как и оказывать давление на муниципалов.

Тем более, что вердикт районной администрации гарантировал сохранность демонтированного монумента.

Как не понять муниципалов: с памятником одна головная боль. То краской обольют, то постамент испишут. Не считая митингов и пикетов - то за немедленный демонтаж "командора", то в его защиту. Хотя вообще-то этот Конев персона малоприятная. Устанавливал в Чехословакии советские порядки. Участвовал в подавлении венгерского восстания 1956 года. А затем и "пражской весны" 1966-го. А вот в том, действительно ли он освободил Прагу от нацистов, у историков большие сомнения.

Известно же, что подразделения Красной Армии подошли к городу на рассвете 9 мая. Акт капитуляции Германии был уже подписан. Успел капитулировать и частично разбежаться и расквартированный в Праге гарнизон вермахта. Его остатки сдались без боя. И с советской стороны документирована гибель лишь одного танкиста.

На деле же выбили нацистов из города пражские повстанцы. Поддержанные несколькими полками Русской Освободительной Армии.

Но заговорили об этом сравнительно недавно. Когда уже нескольким поколениям успели внушить: освободил Прагу маршал Конев. А власовцы - коллаборантское отребье. Поэтому когда в ходе "бархатной революции" и вскоре после нее по всей Чехословакии избавлялись от разного калибра лениных и марксов, памятник Коневу не потревожили.