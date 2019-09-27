В Юрмале в пожаре пострадал человек

В четверг, 26 сентября, около 15.30 был получен вызов в Юрмалу, где шел дым от жилого дома. Приехав на место происшествия, пожарные констатировали, что с первого этажа здания идет черный дым и в одной из квартир горят бытовые вещи на площади пяти квадратных метров.

В пожаре пострадал один человек, который тут же был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Пожарные вчера также выезжали на вызовы, связанные с горением отходов, двух электрических розеток, бытовых предметов, копоти в дымоходах двух зданий, двух легковых автомобилей, грузового автомобиля и складского здания.