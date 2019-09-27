Пт, 27.09.2019
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Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Освобожденный танкер Stena Impero

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 27 сентября, Иран освободил задержанный в июле британский нефтяной танкер Stena Impero. Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Associated Press.

Шведская компания Stena Bulk, которая является владельцем корабля, сообщила, что судно готовиться покинуть Бендер-Аббас. 

В понедельник, 23 сентября, власти Ирана заявили, что суд в отношении танкера подошел к концу и судно сможет покинуть Бендер-Аббас.  

Напомним, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе 19 июля. Причина - нарушение международных правил. 

Тегеран утверждал, что корабль столкнулся с иранским рыболовецким судном, после чего не отвечал на его сигналы о помощи. Кроме того, по сообщениям властей Ирана, Stena Impero шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения.

Лондон считал эти утверждения ложными и требовал освобождения корабля.

На борту задержанного судна находились 23 человека, в том числе и один латвиец - он был старшим помощником капитана. 4 сентября латвиец смог отправиться домой.

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