Иран отпустил британский танкер Stena Impero

В понедельник, 23 сентября, власти Ирана заявили, что суд в отношении танкера подошел к концу и судно сможет покинуть Бендер-Аббас.

Тегеран утверждал, что корабль столкнулся с иранским рыболовецким судном, после чего не отвечал на его сигналы о помощи. Кроме того, по сообщениям властей Ирана, Stena Impero шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения.