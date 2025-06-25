Трамп в Гааге прокомментировал войну в Украине и ответил на вопрос об амбициях Путина

На вопрос, почему ему до сих пор не удалось закончить войну, Трамп пояснил, что Владимир Путин оказался гораздо сложнее. Кроме того, были проблемы с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению президента США, эта война сложнее, чем другие.

На вопрос о том, планируют ли США выделить дополнительное финансирование обороны Украины в этом году в дополнение к финансированию, обещанному союзниками, Трамп ответил, что необходимо будет посмотреть, как будет развиваться ситуация. Он отметил, что Путин должен завершить войну в Украине. Президент США также добавил, что в этой войне люди умирают такими темпами, каких не было уже давно.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что у Путина есть и территориальные амбиции за пределами Украины, президент США допустил такую возможность. По мнению Трампа, Путин хочет завершить этот конфликт, потому что он превратился в кошмар. Президент США указал, что, по его мнению, Путин введен в заблуждение, и Трамп удивлен этим.

Как уже сообщалось, вчера и сегодня в Гааге проходил саммит НАТО. В Нидерландах саммит НАТО прошел впервые в истории альянса. Саммитом руководил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.