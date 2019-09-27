Пт, 27.09.2019
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Монтаж, процесс съемки, крики на площадке и другие секреты кинопроизводства
Подкаст Radio SWH+

Cinemania

ФОТО: Radio SWH+

В новом выпуске подкаста Cinemania на SWH+ ведущие программы Cinemania на радио SWH Plus Станислав Токалов и Никита Матвеев погрузят слушателей в тонкости процесса кинопроизводства. 

  • Почему на съёмках кричат "Мотор!"?
  • Можно ли с помощью монтажа сделать из мелодрамы ужасник?
  • Как режиссёр Мотыль заставил детей смеяться на камеру?
  • Как уживается друг с другом съёмочная группа?

В выпуске прозвучит много самых разных вопросов, историй и баек.

В конце программы в эфир присоединится Наталья Олесик, которая сейчас путешествует по Америке. Она сняла несколько кинообзоров, которые помогут сориентироваться в вопросе "Что посмотреть?"...

Аудио: Подкаст Radio SWH plus о секретах кинопроизводства

Подкаст Radio SWH plus о секретах кинопроизводства

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