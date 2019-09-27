Монтаж, процесс съемки, крики на площадке и другие секреты кинопроизводства
В новом выпуске подкаста Cinemania на SWH+ ведущие программы Cinemania на радио SWH Plus Станислав Токалов и Никита Матвеев погрузят слушателей в тонкости процесса кинопроизводства.
- Почему на съёмках кричат "Мотор!"?
- Можно ли с помощью монтажа сделать из мелодрамы ужасник?
- Как режиссёр Мотыль заставил детей смеяться на камеру?
- Как уживается друг с другом съёмочная группа?
В выпуске прозвучит много самых разных вопросов, историй и баек.
В конце программы в эфир присоединится Наталья Олесик, которая сейчас путешествует по Америке. Она сняла несколько кинообзоров, которые помогут сориентироваться в вопросе "Что посмотреть?"...
Аудио: Подкаст Radio SWH plus о секретах кинопроизводства
Подкаст Radio SWH plus о секретах кинопроизводства