Как сохранить фигуру, употребляя бутерброды с колбасой и сладкое?

Похудение и стройность - это не всегда только ограничения. Основной принцип питания, который помогает быстро справиться с ненавистными килограммами и сохранить нормальный вес, заключается в ограничении калорий, отметила Елена Соломатина.

В частности, по ее словам,

если у вас возникло желание съесть после обеда, например, бутерброд с колбасой или десерт, это можно себе позволить, но тогда рекомендуется прежде употребить порцию овощного салата,

поскольку овощи низкокалорийны, зато дают объем, который заполняет желудок.

"Можно съесть бутерброд с колбасой, а можно - с колбасой и сельдереем. Получается, калорийность осталась прежней, только вот в жировую ткань ничего не пошло", - объяснила диетолог.

Кроме того, она подчеркнула, что

во время еды важно не сбить гормональный баланс. Для этого, как только появляется ощущение, что гормон голода отступает, надо заканчивать трапезу.

По словам Елены Соломатиной, многие привыкли, даже насытившись, доедать содержимое тарелки до конца, что ведет к набору лишнего веса.

Специалист также напомнила, что чувство голода зависит от многих факторов, и проходит с отставанием от реального насыщения организма пищей. В связи с этим

она рекомендовала есть не спеша, прислушиваясь к своим ощущениям, и не делать это за чтением и просмотром телепередач.