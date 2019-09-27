Самолет совершил вынужденную посадку, чтобы освободить застрявшую в туалете пассажирку

Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить вынужденную посадку, чтобы освободить застрявшую в туалете пассажирку, сообщает CNN.
Самолет направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, но был вынужден приземлиться в Денвере.
Сломался механизм запоры двери, в результате чего пассажирка не могла выбраться.
В Денвере в самолет явился технический работник, который открыл двери и освободил пассажирку.
В Сан-Франциско самолет в конце-концов прибыл с опозданием в несколько часов.