Сб, 28.09.2019
Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте. Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней. Грета Тунберг, шведская экологическая активистка

Это не шутка! В Эстонии укусы клеща вызывают аллергию на мясо
Они же рядом...

Клещ.

ФОТО: Erik Prozes

В Эстонии, помимо нескольких известных заболеваний, укус клеща может привести к относительно малоизвестному в мире синдрому альфа-гал, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

Болезнь проявляется в виде аллергии на красное мясо как в легкой, так и в более тяжелой форме: некоторые пациенты могут продолжать есть красное мясо, но в ограниченном количестве, а другие должны полностью отказаться от него, чтобы избежать аллергических реакций.

Первый случай синдрома альфа-гал был зарегистрирован в мире в 2007 году, а в последние годы он был диагностирован и в Эстонии.

Статистику по стране тяжело получить, поскольку речь идет не о заразном заболевании, но в последние годы в Центре аллергологии и иммунологии Ида-Таллиннской центральной больницы было зафиксировано пять-шесть тяжелых случаев синдрома.

Как появляется аллергия на красное мясо?

При укусе в кровоток жертвы вместе со слюной клеща попадает альфа-гал.

Он воспринимается организмом как сильнейший аллерген - и иммунная система атакует его всякий раз, когда в организм человека попадает красное мясо.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ