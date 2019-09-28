Это не шутка! В Эстонии укусы клеща вызывают аллергию на мясо

Болезнь проявляется в виде аллергии на красное мясо как в легкой, так и в более тяжелой форме: некоторые пациенты могут продолжать есть красное мясо, но в ограниченном количестве, а другие должны полностью отказаться от него, чтобы избежать аллергических реакций.