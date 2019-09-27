Сб, 28.09.2019
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Видеорецепт: салат из простой капусты, но очень необычный и вкусный
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ФОТО: скриншот видео

Автор кулинарного канала Simple Food на YouTube Юлия Шевчук поделилась с подписчиками видеорецептом своего любимого салата с капустой. "Очень необычное сочетание продуктов и потрясающий вкус!", - уверяет она. Но что слова - попробуйте!

Ингредиенты: белокочанная капуста - половина головки среднего размера,  руккола или другая зелень - примерно 60 граммов, тунец в масле - 250 граммов, сухарики - по вкусу, соль и специи по вкусу, сметана 20% - 2 ст. ложки (для заправки).

  • Еще одна заправка от Юлии Шевчук: сок половинки лимона, 2 ч. ложки горчицы, 2 ст. ложки масла (оливкового или другого), 1 ч. ложка меда (если салат делаете несладкий).

Процесс приготовления салата во всех подробностях смотрите на видео!

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