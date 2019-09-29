6 пар по знаку Зодиака, которых объединяет нечто большее, чем любовь

Весы и Скорпион

Весы хотят быть желанными, а Скорпионы буквально сходят с ума по тем, кого любят. Весы в таком союзе берут на себя роль советника, а Скорпион всецело им доверяет.

Между представителями этих знаков Зодиака возникает потрясающий симбиоз, в результате которого удовлетворяются нужды обоих партнеров.

На первый взгляд, может показаться, что у этих отношений нет потенциала. Однако с течением времени становится ясно: между Весами и Скорпионом действительно существует особенная связь.

Рыбы и Рак

Известно, что у Рыб и Раков интуиция развита гораздо сильнее, чем у остальных знаков зодиакального круга. Кроме того, они понимают и чувствуют друг друга лучше, чем другие.

Рыбы и Рак полностью растворяются в собственном, возможно, несколько странном мире. Притяжение между ними становится очевидным сразу же.

Вместе они составляют невероятную пару.

Стрелец и Овен

Когда представители этих знаков Зодиака встречаются, приключение неминуемо. Им нравится вместе планировать путешествия и обсуждать всевозможные странные факты о Вселенной.

Стрельцы и Овны известны своим нестандартным мышлением. Это независимые личности, обладающие сильной волей.

Вся шутка в том, что они очень ценят эти черты друг в друге. Если им при этом не чужда романтика, то их отношения просто обречены на успех.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолей дополняют друг друга. Между ними складываются поистине прекрасные отношения.

Водолей стремится к гармонии в жизни, и Близнецам хочется того же… Однако каждый из них пытается достичь этой цели своим способом.

Однако в этом путешествии они нуждаются в поддержке друг друга.

Дева и Телец

Представители этих знаков Зодиака являются прекрасными друзьями и замечательными партнерами.

Дев вдохновляет уверенность, с которой Тельцы подходят к жизни. Тельцам же нравится находиться в компании того, кем они восхищаются.

Телец чувствует себя в безопасности рядом с Девой, а Дева это ценит.

Рак и Весы

Раки и Весы близки друг другу по духу, несмотря на то, что Рак эмоционален, а Весы спокойны.

Представители этих знаков Зодиака естественны вместе, им удается построить полные понимания и простоты отношения.