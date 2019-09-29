Вс, 29.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

В Эстонии велосипедист врезался в фонарный столб и погиб

Колесо

ФОТО: pixabay.com

28 сентября в 15.45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина на большой скорости врезался в фонарный столб и скончался на месте происшествия. Об этом сообщает Rus.Postimees

По предварительным данным, 35-летний мужчина на велосипеде спускался с горки на Певческом поле и столкнулся с фонарным столбом. Прибывшие на место медики скорой помощи пытались его реанимировать, но, к сожалению, он скончался на месте.

Велосипедист был без шлема.

"Шлем не поможет избежать ДТП, но смягчит последствия чей-то ошибки на дороге, поскольку защищает самую уязвимую часть тела человека — голову", - сказал полицейский Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Иллимар Коск, отметив, что шлем для велосипедиста, как и отражатель для пешехода — это спасающий жизнь атрибут.

В этом году в Эстонии велосипедисты стали участниками почти 230 ДТП: пострадали 215 и погибли трое велосипедистов.

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