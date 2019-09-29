В Эстонии велосипедист врезался в фонарный столб и погиб

По предварительным данным, 35-летний мужчина на велосипеде спускался с горки на Певческом поле и столкнулся с фонарным столбом. Прибывшие на место медики скорой помощи пытались его реанимировать, но, к сожалению, он скончался на месте.

Велосипедист был без шлема.

"Шлем не поможет избежать ДТП, но смягчит последствия чей-то ошибки на дороге, поскольку защищает самую уязвимую часть тела человека — голову", - сказал полицейский Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Иллимар Коск, отметив, что шлем для велосипедиста, как и отражатель для пешехода — это спасающий жизнь атрибут.