Договорившись о том, что можно и что нельзя делать с госбюджетом 2020 года, правительство осознало, что невозможно увеличить зарплату медицинского персонала на 20 процентов, как это было предусмотрено законом, который был принят Сеймом в декабре прошлого года. За этот закон, будучи депутатами, проголосовали девять из 14 членов правительства. Решение правительства означает, что повышение зарплаты медикам может быть меньше вдвое.

Если соблюдать данный закон, то в следующем году только для этих целей необходимы дополнительные 191 млн евро. Однако на всю отрасль дополнительно отведено всего 50 млн.

Во время принятия решения фактическая исполнительная власть всё ещё была в руках Мариса Кучинскиса (СЗК). В свою очередь новые политики боролись с трудностями формирования нового правительства, однако договориться о повышении зарплат медикам оказалось довольно легко, говорится в программе.

Законопроект как срочный рассмотрели сразу в двух последовательных чтениях. Подозрения, что такое голосование может усложнить дальнейшие шаги по формированию бюджета, высказал только один политик.

Решение было принято единогласно. За решение проголосовали 90 депутатов, против - 0, а также ноль воздержавшихся.

Нынешние министры, которые в тот момент проголосовали за решение в качестве депутатов: Янис Борданс, Талис Линкайтс и Илга Шуплинска ("Новая консервативная партия"), Ральф Немиро и Рамона Петрвавича (KPV LV), Юрис Пуце и Артис Пабрикс ("Развитию/За!"), а также Эдгар Ринкевич и Янис Рейрс ("Новое Единство").

Политики избегают самокритики, не выполняя обещание повысить зарплату медикам.

Ещё в прошлом году, когда Сейм пообещал рекордную зарплату медикам, Министерство финансов предупреждало, что "Кабинет министров не сможет выполнить поставленную в поправках задачу", не забирая деньги у других государственных услуг и не повышая налоги.

"Министр финансов была тогда от Союза "зеленых" и крестьян. И, очевидно, многие депутаты не доверяли этой информации, признает Ральф Немиро.

В свою очередь, министр сообщения Талис Линкайтс указал: "Когда я был в Сейме, я полагался, что ответственная комиссия и депутаты, которые знают отрасль, скажут, что это правильное решение".

В свою очередь, министр обороны Артис Пабрикс указал, что важно то, что "медсестрам в этом году увеличат зарплаты на 10%, вместе с тем, в руководстве коалиции никто не получит все, но в этом случае есть рост, и это главное".

На заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винкеле, защищая отрасль, отметила, что "иногда невыполненные обещания приносят боль и демотивируют больше, чем те, что не были даны".

Никто из нынешних министров Национального объединения не заседал в Сейме в прошлом году. Но и членам их партий, также как и остальным депутатам представляющим коалицию, надо будет голосовать за новый бюджет.