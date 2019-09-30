Старейший в Латвии дуб не устоял перед летними бурями

Если охват ствола дуба составляет по крайней мере четыре метра, он получает статус охраняемого деврева. Охват дуба в Simanēni в конце 2018 года составлял 8,73 метра.

Хозяин Simanēni Валдис Паберзс заявил, что во время бури "был слышен такой хруст и почти полностью загрохотала эта земля".

"Я думаю, он упал, потому что гниль уже достигла внешнего слоя, а кора становилась все тоньше, и - готово", - указал хозяин участка, на котором рос дуб.

Не отломавшуюся часть дуба можно спасти - ее нужно срочно укрепить, чтобы во время следующего шторма дерево не погибло полностью. Эко-активисты беспокоятся о том, что судьба таких охраняемых дубов в Латвии никого не интересует.

В этом случае также местное самоуправление не проявило отзывчивость. Поэтому спасением оставшейся части дерева будут заниматься добровольцы.

Член правления Латвийского хранилища редкостей природы Марис Зелтиньш рассказал, что "осталась треть ствола, величина как будто опрокинулась, дубу не хватает равновесия".

Существуют опасения, что дерево могут полностью сломать последующие бури, когда будет дуть северный, северо-западный ветер.