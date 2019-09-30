Закованы в кандалы, избиты и унижены: из нигерийской "школы" освобождены 300 подростков

Часть детей прибыла из соседних стран, в том числе Буркина-Фасо, Мали и Ганы, остальные же были из Нигерии. Самые бедные родители на севере Нигерии нередко отправляют детей в исламские школы, чтобы снизить финансовое бремя.

Такие школы годами обвинялись в насилии. Не единожды высказывались подозрения, что учеников заставляют попрошайничать в северных городах Нигерии. В этом году правительство президента Мухаммада Бухари - который сам мусульманин - сообщило, что планирует постепенно прекратить деятельность этих школ.

Наихудший сценарий оказался правдой в "школе" в Кадуне. Как указывает Reuters, большая часть освобожденных заложников была подростками.

Учреждение выдают за школу или реабилитационный центр, однако это было ни одно, ни второе, указал представитель местной полиции Али Джанга. "Здесь были дети со всей страны. Многие из них - в кандалах. Их использовали, к ним нечеловечески относились. Сами видите", - сказал он журналистам.

ФОТО: AFOLABI SOTUNDE / REUTERS

Задержаны семь человек, которые выдавали себя за учителей. Как долго дети и подростки находились в заложниках, неизвестно.

Местные СМИ сообщают, что детей пытали, морили голодом и сексуально использовали.

Один из подростков Хасан Юсуф рассказал, что он был отправлен в школу после нескольких лет учебы за рубежом. "Они сказали, что мой образ жизни изменился - я стал христианином и отказался от мусульманского образа жизни", - рассказал Юсуф, однако не указал, кто именно отправил его "в школу".

В Нигерии примерно равное количество христиан и мусульман.

Освобожденные дети перемещены во временный лагерь на стадионе Кадуна. Позднее их переведут в другой лагерь, пока самоуправление пытается найти их родителей.