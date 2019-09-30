Пн, 30.09.2019
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Латвия в ПАСЕ вновь заявила о протесте против восстановления права голоса России

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Заседание ПАСЕ

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская делегация на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге повторно высказала протест против восстановления права голоса России, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Латвийская делегация ПАСЕ вместе с представителями стран-единомышленников ("группа Балтия+") сегодня в Страсбурге встретилась с председателем комитета министров Совета Европы Амели де Монтшален. Делегаты совместно подтвердили свое несогласие с восстановлением права голоса России и отметили, что Россия должна придерживаться принципов, стандартов и касающихся ее резолюций Совета Европы.

Также главы делегаций из пяти стран "группы Балтия+" - Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Грузии - готовят совместное заявление, чтобы проинформировать ПАСЕ о том, что они будут бойкотировать мероприятия, посвященные празднованию 70-летия организации.

Главы делегаций сообщили, что "группа Балтия+" в ноябре соберется в Киеве, чтобы обсудить совместные действия по подготовке к следующей сессии Совета Европы, в ходе которой будет обсуждаться вопрос о продлении права голоса России.

По просьбе украинской делегации Латвия не будет участвовать в пленарных заседаниях этой сессии, но продолжит работу в политических группах и комитетах, сообщила руководитель латвийской делегации в ПАСЕ Инесе Либиня-Эгнере.

Как сообщалось, ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление права голоса России, которое было приостановлено как реакция на аннексию принадлежащего Украине полуострова Крым в 2014 году. Несмотря на сопротивление Украины и сходно думающих стран, 118 членов ПАСЕ проголосовали за восстановление права голоса российской делегации, против голосовали 62, а десять от голосования воздержались.

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что это противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы и серьёзно подрывает репутацию и дееспособность данной организации.

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