В Каугури поджигают гаражи. Возможно, это передел территории

В Каугури владельцы гаражей вынуждены освобождать их от ценных вещей, так как в любой момент их имущество могут сжечь. В результате злоумышленных поджогов в этом году пострадали по меньшей мере 12 гаражей - сгорели как атомобили, так и ценная электротехника.

На днях около 5.30 над Каугури, недалеко от гаражного кооператива, виднелось облако дыма. Приехали несколько экипажей оперативных служб. Когда пожарные ограничили территорию, огонь охватил уже несколько гаражей, но все еще продолжал распространяться на конструкции соседних крыш. Спасатели боролись с пламенем несколько часов. Пожар удалось потушить лишь к 9.30. Он полностью уничтожил восемь гаражей и оставленные в них автомобили и другие предметы.

"Конечно, это поджог. Я свою машину в гараже не держу, использую его как склад. Там все сгорело. Был компьютер, телевизор, много чего", - поделился один из владельцев.

В разговоре с другими выяснилось, что пожарные приезжали по этому адресу уже несколько раз в течение одного месяца.

По словам местных жителей, между предыдущим и новым владельцем кооператива уже несколько месяцев продолжается война, страдают от которой владельцы и арендаторы гаражей. Возможно, поджоги связаны с конфликтом.