В четверг подпишут соглашение о новой коалиции в Рижской думе

В четверг, 19 июня, в 10 часов утра, фракции формирующейся коалиции в Рижской думе - "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список - подпишут соглашение о сотрудничестве и план действий для Риги. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь "Прогрессивных" Летиция Лива Лукьянска.
"Эту коалицию объединяет убеждение, что Рига должна стать городом, в котором каждый чувствует себя безопасно, комфортно и услышанным. Для меня было важно обеспечить формирование коалиции на равноправной основе, и это удалось сделать. Переговоры завершились успешно - мы с партнерами договорились о совместном видении будущего Риги как латышского, европейского и открытого города", - подчеркнул кандидат на пост мэра Риги Виестур Клейнбергс.
Одновременно с соглашением о сотрудничестве будет подписан и коалиционный план действий на период 2025-2029 годов, в котором определены главные задачи и приоритеты развития столицы.
Цель обоих документов - обеспечить эффективную, стабильную, законную и профессиональную работу руководства Рижской думы на весь срок ее полномочий, отмечают политики.
Партнеры договорились о реализации общих целей, принятии решений коллегиально, соблюдении этических принципов, взаимной ответственности и четком следовании согласованным процедурам.
Как ранее сообщало агентство LETA, новая коалиция Рижской думы планирует принимать решения солидарно, однако при голосовании допустимы и расхождения во мнениях, говорится в рабочей версии проекта коалиционного соглашения, имеющейся в распоряжении агентства.
Коалиционный договор предусматривает, что фракции совместно возьмут на себя ответственность за устойчивое развитие Риги, а также за эффективное, стабильное, законное и профессиональное управление городом в течение всего срока полномочий.
Коалиция обещает наладить конструктивное сотрудничество на основе равноправия партнеров и коллегиального принятия решений.
Партнеры обязуются придерживаться общепринятых этических норм, взаимного уважения, доверия, коллегиальности и добросовестности. Кроме того, руководство думы должно собственным примером демонстрировать солидарность, снижая как общественное разделение, так и разрыв между самоуправлением и жителями города, говорится в проекте коалиционного соглашения.
Для обеспечения взаимодействия между фракциями планируется создать Совет сотрудничества, который возглавит председатель думы.
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