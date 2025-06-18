В четверг подпишут соглашение о новой коалиции в Рижской думе

"Эту коалицию объединяет убеждение, что Рига должна стать городом, в котором каждый чувствует себя безопасно, комфортно и услышанным. Для меня было важно обеспечить формирование коалиции на равноправной основе, и это удалось сделать. Переговоры завершились успешно - мы с партнерами договорились о совместном видении будущего Риги как латышского, европейского и открытого города", - подчеркнул кандидат на пост мэра Риги Виестур Клейнбергс.