"У Ирана есть стратегический план уничтожения Израиля. Израиль не может и не будет мириться с угрозами своего уничтожения!" - заявил Саар в сообщении на платформе X. Он также опубликовал копию отправленного письма.

В письме Саар утверждает, что Израиль начал атаку на Иран "после критического события в иранской ядерной программе". По его словам, целью атаки также было устранение угрозы ракетных ударов со стороны Ирана и поддерживаемых им боевиков.

Решение атаковать было принято "как крайняя мера", подчеркивается в письме.

В пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным и другим военным объектам Ирана. В ответ Иран начал ракетные обстрелы территории Израиля. Взаимные атаки продолжаются уже шестой день.