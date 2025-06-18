Преобладающие настроения среди русскоязычных могут привести к изоляции и сближению с популистами

В целом они предпочитают высказывать свое мнение в кругу близких людей - друзей и тех, кому доверяют - и считают, что безопаснее промолчать, чем выражать свою позицию публично в среде, где большинство, скорее всего, с ней не согласно.

Наибольшую осторожность в высказываниях проявляют русскоязычные молодежь и представители старшего поколения, тогда как люди среднего возраста немного чаще считают допустимым выражать отличающуюся точку зрения.

В то же время, по словам исследователей, отказ от поддержки одной из сторон конфликта можно объяснить самоцензурой лишь частично. Среди тех, кто не поддерживает ни одну из сторон или выражает поддержку Украине, есть как осторожные люди, так и те, кто считает, что может свободно высказывать свое мнение.

А вот среди русскоязычных, поддерживающих Россию, наблюдается большая поляризация между теми, кто считает безопаснее молчать, и теми, кто придерживается противоположной позиции.

Среди русскоязычного населения Латвии уже до начала полномасштабного вторжения России в Украину был высок уровень избегания политических новостей. Эта тенденция сохраняется и сейчас, причем она выражена сильнее, чем среди латышского большинства. С 2019 года значительно снизилось число русскоязычных, которые ежедневно следят за новостями.

Основными источниками информации для русскоязычного населения Латвии названы социальные сети, мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также сайты Inbox, Google и межличностное общение.