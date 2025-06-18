Преобладающие настроения среди русскоязычных могут привести к изоляции и сближению с популистами

Большую часть русскоязычного населения не устраивают ряд решений, принятых Латвией после вторжения России в Украину. Однако вместо политической мобилизации наблюдается снижение политической активности и рост цинизма среди этих людей, что не только влияет на качество демократии, но и грозит изоляцией и поддержкой популистских сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследователями Латвийского университета (LU) и Рижского университета им. Страдиня (RSU).
В исследовании отмечается, что за три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину среди русскоязычных жителей Латвии снизилась поддержка Украины и возросла неопределенность в отношении к войне.
Хотя схожие тенденции можно наблюдать и среди этнических латышей, представители русскоязычного меньшинства гораздо чаще избегают выражать поддержку какой-либо из воюющих сторон, указывают исследователи. В настоящее время такую нейтральную позицию занимают 55% русскоязычных респондентов.
Одновременно среди русскоязычных ослабевает устойчивость к оправдывающим войну аргументам, например, к утверждению, что Россия имела право применить военную силу против Украины, чтобы предотвратить её вступление в НАТО.
Тем не менее данные опроса показывают, что в русскоязычном сегменте по-прежнему отсутствует четкое понимание и согласие в отношении причин вторжения России в Украину.
Война усилила символические границы между различными группами мнений, свидетельствуют результаты опроса. В отличие от относительно прочной поддержки Украины, объединяющей большинство этнических латышей, взгляды русскоязычных варьируются в гораздо более широком и поляризованном спектре.
Результаты опроса также показывают, что для русскоязычного населения Латвии характерен высокий уровень самоцензуры.
В целом они предпочитают высказывать свое мнение в кругу близких людей - друзей и тех, кому доверяют - и считают, что безопаснее промолчать, чем выражать свою позицию публично в среде, где большинство, скорее всего, с ней не согласно.
Наибольшую осторожность в высказываниях проявляют русскоязычные молодежь и представители старшего поколения, тогда как люди среднего возраста немного чаще считают допустимым выражать отличающуюся точку зрения.
В то же время, по словам исследователей, отказ от поддержки одной из сторон конфликта можно объяснить самоцензурой лишь частично. Среди тех, кто не поддерживает ни одну из сторон или выражает поддержку Украине, есть как осторожные люди, так и те, кто считает, что может свободно высказывать свое мнение.
А вот среди русскоязычных, поддерживающих Россию, наблюдается большая поляризация между теми, кто считает безопаснее молчать, и теми, кто придерживается противоположной позиции.
Среди русскоязычного населения Латвии уже до начала полномасштабного вторжения России в Украину был высок уровень избегания политических новостей. Эта тенденция сохраняется и сейчас, причем она выражена сильнее, чем среди латышского большинства. С 2019 года значительно снизилось число русскоязычных, которые ежедневно следят за новостями.
Основными источниками информации для русскоязычного населения Латвии названы социальные сети, мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также сайты Inbox, Google и межличностное общение.
Среди новостных медиа значимую роль играют лишь латвийские новостные порталы на русском языке.
При этом данные опроса не показывают, что выросло число русскоязычных, регулярно читающих и доверяющих латвийским СМИ. Треть респондентов признают, что нашли способы получать доступ к заблокированным российским источникам информации или используют альтернативные ресурсы, чтобы узнать официальную позицию России.
Чем разнообразнее набор используемых источников новостей, тем выше неопределенность в отношении к войне, свидетельствуют данные опроса.
Многие русскоязычные жители Латвии испытывают тревогу и недовольство по поводу ряда решений, принятых в стране после 2022 года, таких как демонтаж памятников советской оккупации, курс на полное исключение русского языка из школьной системы, изменения в законодательстве о гражданстве и другие меры.
В демократической системе это должно бы приводить к политической мобилизации недовольной части общества. Однако среди русскоязычного населения Латвии, по словам исследователей, наблюдается снижение политической активности.
Лишь небольшое количество людей участвует в деятельности политических партий, еще меньше в общественных организациях, демонстрациях, общественных обсуждениях, стремится к публичности в СМИ или распространяет политические заявления в социальных сетях.
Политическое участие русскоязычных в Латвии исторически было значительно ниже, чем у латышей, но после 2022 года этот разрыв еще больше увеличился. Часть русскоязычных жителей стала еще более циничной и политически отчужденной от происходящего в стране.
Большинство русскоязычных считают, что политическая система Латвии либо совсем не дает, либо дает крайне ограниченные возможности людям вроде них влиять на политику.
Сложившаяся ситуация не только снижает качество демократии, но и несет риск изоляции русскоязычного сообщества и его возможного сближения с популистскими, дружественными России силами, подчеркивают исследователи. Вместе с тем, по их мнению, радикальные формы политической активности маловероятны, поскольку насильственные протестные действия внутри русскоязычного сообщества воспринимаются как неэффективный способ влияния на политику в Латвии.
Опрос проводился в рамках проекта Латвийского университета и Рижского университета им. Страдиня "Русскоязычная идентичность в Балтии в ожидании перемен: политическое поведение, формирование границ и медиапрактики после полномасштабного вторжения России в Украину". Целью трехлетнего проекта является анализ динамики русскоязычной идентичности в Латвии и Эстонии в контексте вторжения.
Финансирование проект получил от Латвийского научного совета в рамках программы фундаментальных и прикладных исследований. Проведение опроса в Латвии и Эстонии поддержал фонд Конрада Аденауэра.
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