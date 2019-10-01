Линда Мурниеце показала, как купается голышом в осеннюю непогоду
В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце поделилась в соцсетях фотографией, на которой продемонстрировала, как в конце сентября решилась на смелый поступок - искупаться на природе.
В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором с улыбкой позирует обнаженной в воде среди листьев кувшинок. Кадр, как отмечается в подписи к нему, сделан в Вецпиебалге.
Мурниеце и ранее показывала, что не боится купаться в самых разных погодных условиях. Вот и на этот раз она сообщила, что
"после бани у нее нет возможности окунуться в холодную воду", к тому же баня не так уж и близко, так что она предпочитает закаляться таким образом.
Друзья предпринимательницы и пользователи соцсетей в комметариях похвалили ее за смелость и написали, что будут ждать подобных фото в декабре.