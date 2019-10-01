Вт, 1.10.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Линда Мурниеце показала, как купается голышом в осеннюю непогоду
Здоровый дух

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ФОТО: instagram.com/linda_murniece

В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце поделилась в соцсетях фотографией, на которой продемонстрировала, как в конце сентября решилась на смелый поступок - искупаться на природе.

В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором с улыбкой позирует обнаженной в воде среди листьев кувшинок. Кадр, как отмечается в подписи к нему, сделан в Вецпиебалге. 

Мурниеце и ранее показывала, что не боится купаться в самых разных погодных условиях. Вот и на этот раз она сообщила, что

"после бани у нее нет возможности окунуться в холодную воду", к тому же баня не так уж и близко, так что она предпочитает закаляться таким образом.

Друзья предпринимательницы и пользователи соцсетей в комметариях похвалили ее за смелость и написали, что будут ждать подобных фото в декабре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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