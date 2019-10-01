"Куда мы идем и чего достигнем": от Шуплински ждут четкого плана о переходе на обучение на госязыке

Депутат национального объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK Рихард Колс в понедельник после совещания коалиционных партий напомнил, что неделю назад партии концептуально договорились о движении к полному переходу образования на государственный язык, и комиссия Сейма по образованию, науке и культуре поручит министру разработать план такого перехода.

Затем будет оценено, насколько быстрый или постепенный переход предложит Шуплинска в своем плане.

Премьер-министр, лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш сказал, что министр образования должна обеспечить ясное видение того, "как мы можем перейти".

"Думаю, никто не говорит об очень резких или радикальных шагах, но нужно внести ясность о том, куда мы идем и чего достигнем", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что в Латвии один государственный язык, и на его основе должна проходить интеграция общества. Чтобы каждый молодой человек мог по возможности лучше учиться в средней школе, нужно обеспечить, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен.

Не может существовать дискриминирующая ситуация, когда у молодежи, растущей в латышской среде, есть преимущества по сравнению с теми, у кого эта возможность зависит от школы. Это несправедливо по отношению к детям, считает Кариньш.

Он подчеркнул, что все партнеры по коалиции едины в этом вопросе.

Министр юстиции, лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс подтвердил, что НКП потенциально поддерживает полный переход образования на государственный язык.

Он призвал дать время министру образования и науки Илге Шуплинске для выполнения возложенного на нее поручения.

Борданс добавил, что это и конституционный вопрос, потому что основной закон государства уже предусматривает, что образование должно быть обеспечено на латышском языке.

Нельзя ограничивать права детей на употребление латышского языка в детских садах, что не всегда гарантируется.

Председатель партии "KPV LV" Артус Кайминьш подчеркнул, что в Латвии один государственный язык - латышский. Кайминьш добавил, что следует уважать и права нацменьшинств, но он не видит противоречия в том, чтобы и в детских садах был один язык обучения - государственный.

Сопредседатель объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце сказал, что решение коалиции, принятое на прошлой неделе, касалось двух конкретных проектов "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK о том, чтобы латышский язык был доступен в детских садах. Эти законопроекты однозначно заслуживают поддержки.

Разъясняя позицию своей партии относительно перехода на обучение на госязыке, Пуце сказал, что партия выступает за единую школьную систему, в которой вместе учились бы дети разных национальностей и в основном на латышском языке.