Латвия единственная из стран ПАСЕ из солидарности с Украиной не будет участвовать в осенней сессии

Как информировали в пресс-службе парламента, делегации Латвии, Литвы, Эстонии Украины и Грузии договорились бойкотировать торжественные мероприятия в честь 70-летия организации в знак протеста против "недостойных требований и финансового саботажа России, что заставило Совет Европы отступить от своих ценностей".

Руководители делегаций этих пяти стран подписали совместное заявление, в котором обращают внимание на подрыв ценностей ПАСЕ.

"Большинство стран ПАСЕ притворяется, что не замечает непрерывные нарушения прав человека, оккупацию территорий, военные действия России против соседних стран, а также бесчисленные другие нарушения, которые Россия продолжает совершать и после восстановления прав голоса в ПАСЕ", - говорится в документе.

Эти страны составляют группу "Балтия +", которая создана с целью напомнить ПАСЕ и ее членам об основных принципах организации, отстаивании политики непризнания оккупации Россией Крыма, а также регулярного осуждения российской агрессии на востоке Украины, части территории Грузии и Молдовы. Следующее заседание группы состоится в Киеве в середине ноября.