Вт, 1.10.2019
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Латвия единственная из стран ПАСЕ из солидарности с Украиной не будет участвовать в осенней сессии

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Латвия единственная из стран Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной и в ответ на ее просьбу не будет участвовать в пленарных заседаниях сессии ПАСЕ, но продолжит работать в политических группах и комитетах, сообщила руководитель латвийской делегации Инесе Либиня-Эгнере.

Как информировали в пресс-службе парламента, делегации Латвии, Литвы, Эстонии Украины и Грузии договорились бойкотировать торжественные мероприятия в честь 70-летия организации в знак протеста против "недостойных требований и финансового саботажа России, что заставило Совет Европы отступить от своих ценностей".

Руководители делегаций этих пяти стран подписали совместное заявление, в котором обращают внимание на подрыв ценностей ПАСЕ.

"Большинство стран ПАСЕ притворяется, что не замечает непрерывные нарушения прав человека, оккупацию территорий, военные действия России против соседних стран, а также бесчисленные другие нарушения, которые Россия продолжает совершать и после восстановления прав голоса в ПАСЕ", - говорится в документе.

Эти страны составляют группу "Балтия +", которая создана с целью напомнить ПАСЕ и ее членам об основных принципах организации, отстаивании политики непризнания оккупации Россией Крыма, а также регулярного осуждения российской агрессии на востоке Украины, части территории Грузии и Молдовы. Следующее заседание группы состоится в Киеве в середине ноября.

Очередная сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге до 4 октября. В состав латвийской делегации, помимо Либини-Эгнере, входят Артус Кайминьш, Борис Цилевич, Мария Голубева, Линда Озола и Дана Рейзниеце-Озола.

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