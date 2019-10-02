В Москве убит следователь, занимавшийся делом о пожертвованиях на лечение Жанны Фриске

Следователь Владислав Капустин, занимавшийся рассмотрением жалоб благотворительной организации "Русфонд" против семьи Фриске, был убит. Сообщается, что на него с ножом набросился незнакомец. Капустин был госпитализирован, но скончался от полученных травм. Об этом пишет StarHit.ru.
"Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что", — сообщили в госпитале имени Склифосовского.
Правоохранительные органы задержали предполагаемого виновного.
Им является 39-летний Сергей Григорьев. На официальной странице Следственного комитета появилось видео задержания.
Согласно сведениям, у Григорьева в качестве оружия был нож длиной 30-40 сантиметров с рукояткой черного цвета. Ведется следственная работа. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Именно к Капустину обращался "Русфонд", когда пытался доказать, что деньги на лечение Фриске были похищены. Далее вопросом "Русфонда" уже занимались правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что родные Жанны Фриске вернули все деньги, собранные на ее лечение.