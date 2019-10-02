В Москве убит следователь, занимавшийся делом о пожертвованиях на лечение Жанны Фриске

Следователь Владислав Капустин, занимавшийся рассмотрением жалоб благотворительной организации "Русфонд" против семьи Фриске, был убит. Сообщается, что на него с ножом набросился незнакомец. Капустин был госпитализирован, но скончался от полученных травм. Об этом пишет StarHit.ru.