Родные Жанны Фриске вернули все деньги, собранные на ее лечение

"Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено "Русфонду" 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины", — сообщил представитель фонда.

Всего зрители Первого канала смогли собрать на лечение больной раком певицы 21,6 миллиона рублей. В мае семья Артистки уже оплатила 7,9 миллиона рублей, а значит, что в настоящее время их долг фонду погашен.

"Русфонд" подал в суд на родственников Жанны в 2017 году. Певица получила от фонда 25 миллионов рублей на оплату лечения и по договору должна была вернуть деньги, которые не были потрачены. Пока артистка еще была жива, фонд получил отчет на сумму 3,3 миллиона рублей. После того, как певица скончалась, родные отказались вернуть деньги, которые не пошли на лечение. Документы, которые подтверждают оплату медицинских расходов на 22 миллиона рублей, они так и не показали.