В Минске столкнулись Tesla и "Жигули". Лукашенко заявлял, что Маск подарил ему электромобиль

Как сообщается, "Жигуль" с минскими номерами получил повреждения в районе задней правой двери. У Tesla не было передних номеров, а пострадала правая передняя часть.

Некоторые СМИ уже окрестили эту аварию "столкновением прошлого и будущего". А Русский TVNET хочет вспомнить забавный инцидент, который произошёл около месяца назад, когда во время посещения одной из школ Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Илон Маск подарил ему Tesla.

"Я иногда ее тестирую. Маск подарил. Потом он меня увидел на мотоцикле и говорит: "Слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?" — похвастался глава Беларуси.

Видео: Александр Лукашенко похвастался, что Илон Маск подарил ему Tesla

В Twitter пользователи обратились к самому Илону с вопросом о том, дарил ли он автомобиль Лукашенко. Он ответил кратко:

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

"Э, нет"

Пользователи, конечно, не смогли обойти стороной эту ситуацию:

"Может, вы хотите этот замечательный подарок из Беларуси? Только скажите "да" - и он ваш"