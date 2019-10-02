Очевидец: в Origo заехал автомобиль и к нему выстроилась очередь

Как выяснилось на месте, в багажнике автомобиля была кофе-машина и всех желающих угощали кофе. Выбрать можно было любой - черный, латте, с молоком.

Что интересно - кофе наливали абсолютно бесплатно!

Оказалось, это была специальная акция, приуроченная к Международному дню кофе. Во всем мире его отмечают именно 1 октября.

Как нам удалось убедиться лично, кофе был по-настоящему вкусным!