Конкурс красоты Miss BumBum, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, вышел на мировой уровень - в этом году в нем приняли участие женщины со всего мира. Победительницей Miss BumBum World 2019 стала 29-летняя модель Playboy Сьюзи Кортес из бразильского города Кампинас. Второе место заняла Райана Лаура Суза из Франции, а закрыла тройку лучших Джессика Лопес, представлявшая Великобританию. Смотрите и решайте сами - у них действительно самые красивые попки в мире?