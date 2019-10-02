Борданс: если коалиция потребует отставки Шуплински, это правительство прекратит существовать

Комментируя судебный процесс, в рамках которого рассматривается заявление восстановленного в должности и.о. ректора Латвийского университета (ЛУ) Индрикиса Муйжниекса об отмене решения правительства, Борданс подчеркнул, что в настоящее время Шуплинска выполняет очень ответственную работу.

"Она не на словах, а бесстрашно и очень профессионально выполняет свою работу, думает о вопросе управления персоналом в университете", - заявил Борданс.

Он также подчеркнул, что судебный процесс был инициирован именно Муйжниексом, а не Шуплинской или правительством, и у Министерства образования и науки нет оснований менять свои взгляды и юридические доводы по этому вопросу.

Борданс добавил, что судебное разбирательство - это всего лишь маркетинговый трюк другой стороны, чтобы еще раз попугать людей. Он подчеркнул, что окончательного решения суд еще не вынес.

Министр заявил, что в настоящее время не нужно беспокоиться о том, что министр должна сойти с курса на проведение реформ в отрасли.

"Я уже напомнил своим коллегам на заседании правительства, что когда-то такое уже происходило - был принесен в жертву один министр, который хотел развивать отрасль. Это был министр образования и науки Роберт Килис. С уничтожением этого министра, к которому приложили руку и члены его партии, исчезла и вся партия, которая, возможно, держалась именно на интеллекте и ответственности Килиса. Предав свои собственные ценности и отступив из-за давления, эта партия и исчезла ", - указал политик.

Борданс ожидает, что члены правительства поддержат Шуплинску, не требуя ее отставки.

"Если партнеры по коалиции потребуют отставки министра, это правительство прекратит свое существование", - предупредил министр.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

На должность и.о. ректора ЛУ правительство назначило профессора и бывшего декана факультета истории и философии Гвидо Страубе.

Однако в понедельник, 30 сентября, Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Индрикиса Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора Латвийского университета (ЛУ).

Таким образом, Гвидо Страубе теряет статус исполняющего обязанности ректора. В свою очередь и.о. ректора назначается Муйжниекс. Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора в настоящее время исчезло, пояснили в суде.

Это решение суда означает, что до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу, выборы ректора, прошедшие в июне, считаются легитимными. На данный момент неизвестно, когда произойдет рассмотрение этого дела по существу.

На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.