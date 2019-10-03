Чт, 3.10.2019
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VARAM предлагает сократить число депутатов на половину после реформы самоуправлений

Иллюстративное фото

ФОТО: Ekrānuzņēmums no LTV

После реформы самоуправлений количество депутатов в местных органах власти может уменьшиться с 1614 до 705, или на 56%. Об этом говорится в проекте поправок к закону о выборах в городские и краевые думы, провозглашенном на совещании госсекретарей. 

Предусмотрено, что после административно-территориальной реформы количество самоуправлений уменьшится со 119 до 36. 

В соответствии с проектом реформы нужно внести изменения в количество депутатов самоуправлений, чтобы оно и соответствовало величине территории, и обеспечивало бы оптимальное распределение политических сил, пояснили в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM). 

Поправки предусматривают, что в самоуправлениях с числом жителей до 30 тыс. будет 15 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 30 тыс. до 60 тыс. - 19 депутатов, с числом жителей от 60 до 100 тыс. - 23 депутата, с числом жителей более 100 тыс. - 25 депутатов. К Риге эта норма не относится. 

По расчетам VARAM, экономия от уменьшения количества депутатов составит в течение года 1,05 млн евро. Расчеты основаны на том, что часовая ставка депутата составляет 6,4 евро, а работает он в среднем 15 часов в месяц. 

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