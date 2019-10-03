VARAM предлагает сократить число депутатов на половину после реформы самоуправлений

Поправки предусматривают, что в самоуправлениях с числом жителей до 30 тыс. будет 15 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 30 тыс. до 60 тыс. - 19 депутатов, с числом жителей от 60 до 100 тыс. - 23 депутата, с числом жителей более 100 тыс. - 25 депутатов. К Риге эта норма не относится.