VARAM предлагает сократить число депутатов на половину после реформы самоуправлений

После реформы самоуправлений количество депутатов в местных органах власти может уменьшиться с 1614 до 705, или на 56%. Об этом говорится в проекте поправок к закону о выборах в городские и краевые думы, провозглашенном на совещании госсекретарей.
Предусмотрено, что после административно-территориальной реформы количество самоуправлений уменьшится со 119 до 36.
В соответствии с проектом реформы нужно внести изменения в количество депутатов самоуправлений, чтобы оно и соответствовало величине территории, и обеспечивало бы оптимальное распределение политических сил, пояснили в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM).
Поправки предусматривают, что в самоуправлениях с числом жителей до 30 тыс. будет 15 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 30 тыс. до 60 тыс. - 19 депутатов, с числом жителей от 60 до 100 тыс. - 23 депутата, с числом жителей более 100 тыс. - 25 депутатов. К Риге эта норма не относится.
По расчетам VARAM, экономия от уменьшения количества депутатов составит в течение года 1,05 млн евро. Расчеты основаны на том, что часовая ставка депутата составляет 6,4 евро, а работает он в среднем 15 часов в месяц.