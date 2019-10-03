Борьба с пьянством: Минздрав поднимет вопрос о повышении цен на дешевый одеколон

Для борьбы с употреблением дешевого одеколона и косметических средств с целью опьянения Министерство здравоохранения планирует начать дискуссию о повышении цен на эти продукты, сообщили агентству LETA в Минздраве.
Как сообщили в министерстве, это сложный вопрос, и поиск решения ведется несколько лет. Для эффективного решения необходимо межотраслевое сотрудничество, в частности, с Минфином и Службой государственных доходов. Также нужно учитывать нормы национального и международного законодательства, относящиеся к обороту косметических средств и спирта.
Нужно учитывать, что последствия внутреннего употребления одеколона плохо изучены, статистика по таким "напиткам" не проводится, и невозможно установить, какой вред наносят они обществу, сказали в Минздраве.
Хотя случаи отравления химическими средствами фиксируются каждый год, в основном это отправления бытовой химией и метанолом.