Борьба с пьянством: Минздрав поднимет вопрос о повышении цен на дешевый одеколон

Как сообщили в министерстве, это сложный вопрос, и поиск решения ведется несколько лет. Для эффективного решения необходимо межотраслевое сотрудничество, в частности, с Минфином и Службой государственных доходов. Также нужно учитывать нормы национального и международного законодательства, относящиеся к обороту косметических средств и спирта.