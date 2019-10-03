Стиль известных латвийских киноманов на премьере фильма "Олег"

В Риге состоялась долгожданная премьера художественного фильма Юриса Курсиетиса "Олег", отмеченного уже несколькими кинематографическими наградами в этом году. Кроме главных героев вечера - режиссера и актеров - на мероприятии присутствовали многие известные в Латвии персоны-киноманы. Смотрите, кто и в чем пришел!