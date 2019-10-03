Пт, 4.10.2019
Нужно обеспечить, чтобы до средней школы государственный язык был полностью освоен. Не может существовать дискриминирующая ситуация, когда у молодежи, растущей в латышской среде, есть преимущества по сравнению с теми, у кого эта возможность зависит от школы. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Стиль известных латвийских киноманов на премьере фильма "Олег"
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ФОТО: Oskars Kupics

В Риге состоялась долгожданная премьера художественного фильма Юриса Курсиетиса "Олег", отмеченного уже несколькими кинематографическими наградами в этом году. Кроме главных героев вечера - режиссера и актеров - на мероприятии присутствовали многие известные в Латвии персоны-киноманы. Смотрите, кто и в чем пришел!

В числе гостей премьерного показа были замечеы известные журналисты и телеведущие, министр культуры Наурис Пунтулис, политик Янис Бондарс, актрисы Зане Даудзиня и Ивета Поле, музыкант и режиссер Айгарс Грауба, кинорежиссер Дзинтра Гека, композитор Петерис Васкс и другие.

Галерея: Известные персоны Латвии на премьере картины "Олег"

В основе картины "Олег" - реальная история латвийского негражданина, профессионального мясника, который отправился на поиски лучшей жизни в Бельгию вместе с другими гастарбайтерами из Восточной Европы.

Он устраивается работать на мясокомбинат, однако вскоре эта работа превращается в рабство, поскольку она контролируется преступной группировкой.

Психологическое давление вынуждает главного героя решиться на побег, что поначалу кажется невозможным.

Стоит отметить, что фильм создавался международной командой, в которую вошли представили Латвии, Литвы, Бельгии и Франции. Латвию в ней представляла группа продюсеров Tasse Film

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