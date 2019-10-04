"Мы должны трах***я для правительства, чтобы у них были налогоплательщики?"

"Я не считаю, что наше общество, устроенное таким образом, дружелюбно к человеку. Это по сути общество современного рабства, в котором большая часть людей работают на той работе, которую ненавидят, и получают деньги, которых им едва хватает, чтобы выжить, если мы смотрим на средние показатели зарплат по стране.

И так появляются брачные альянсы, которые создаются не потому, чтобы любить друг друга, а чтобы легче было аренду оплатить.

Тогда больше денег, чтобы выжить, и, если рождается ребеночек, ему приходится сталкиваться с двумя раздраженными взрослыми, которые уже и так не справляются со своей жизнью, и ребенок становится еще одной позицией расходов в ежемесячном бюджете", - своими наблюдениями поделился философ, отец двоих детей Вентс Силис.

Философ согласен с тем, что давление общества на родителей огромно.

"Я считаю, что у государства слишком большая одержимость тем, что мы должны регулировать рождаемость... Простите, вы можете регулировать рождаемость тогда, когда делаете рождение ребенка не таким убыточным мероприятием.

Все Национальное объединение ратует за повышение рождаемости, но ни слова об этом.

Только что-то там бормочут, что мы должны "трахаться" для правительства, чтобы у них рождались налогоплательщики. И это двуличие высшей степени.

И я не говорю только о финансовом аспекте. Быть родителем означает, что тебе, возможно, дают дополнительный выходной. Для того, чтобы ты, например, в четверг или пятницу подготовился к выходным с детьми.

Но получается, что в нашей стране ты должен быть родителем с тех ресурсов, для накопления которых нигде не отведено места".

В этой связи у философа есть свое предложение: "Я бы сказал так - за каждого ребенка человек заслуживает дополнительный выходной на неделе. И тогда мы можем говорить об ориентированном на семью обществе. И тогда есть смысл в том, что есть два - три ребенка. И тогда, когда у тебя пять детей, ты реально не можешь делать ничего другого, пока они не вырастут и ты не сможешь снова вернуться на работу.

Быть родителем - большая честь и огромная ответственность. У меня у самого двое детей, и я надеюсь исполнить эту роль достойно, но, с другой стороны, я же не могу быть лучше, чем я есть. Есть то, что есть, и мне остается лишь стараться не совершить слишком много ошибок", - о своей роли отца рассказал Вентс Силис.