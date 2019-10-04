Экс-сотруднику Полиции безопасности Эстонии дали пять лет за работу на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Полиции безопасности (КаПо) Эстонии Владимир Куликов, задержанный в марте этого года, приговорен к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.
Обвинительный приговор Харьюский уездный суд вынес в сентябре, к сегодняшнему дню он вступил в законную силу, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на ERR.
Владимиру Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, а также за создание и поддержание антиэстонских связей. Детали обвинения не разглашаются, но признаков государственной измены, о возможности которой в апреле говорил гендиректор КаПо, выявлено не было.
Владимир Куликов уволился из Полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы, ему рекомендовали не посещать Россию из-за возможного интереса к нему российских спецслужб, но он все-таки поехал туда, где спецслужбы и вступили с ним в контакт.